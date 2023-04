Przedstawiciel ukraińskich sił powietrznych oraz wiceminister spraw zagranicznych tego kraju zaapelowali do sojuszników o zwiększenie dostawy uzbrojenia oraz dostarczenie samolotów F-16. "Jesteśmy wdzięczni naszym sojusznikom za pomoc wojskową. Ale to jest niewystarczające. Ukraina potrzebuje dziesięć razy więcej (uzbrojenia), żeby zakończyć rosyjską agresję w tym roku" - powiedział wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Melnyk.

"Ataki na krytyczną infrastrukturę (dronami) Shaheed i pociskami manewrującymi znacznie, ujmijmy to tak, wyczerpały nasz system obrony przeciwlotniczej i musimy go stale wzmacniać" - podkreślił rzecznik, cytowany przez portal Dzerkało Tyżnia.

Ihnat odniósł się także w telewizji do otrzymania przez Ukrainę od USA , Niemiec i Holandii systemów Patriot. Jak zaznaczył, systemy znacznie przyczynią się do wzmocnienia obrony powietrznej Ukrainy i pozwolą na utrzymywanie rosyjskich samolotów w dalszej odległości od ukraińskiej granicy.

Apel o zwiększenie dostaw broni dla Ukrainy

O wzmocnienie zbrojne Ukrainy apeluje też do sojuszników wiceminister spraw zagranicznych Andrij Melnyk . "Jesteśmy wdzięczni naszym sojusznikom za pomoc wojskową. Ale to jest niewystarczające. Ukraina potrzebuje dziesięć razy więcej (uzbrojenia), żeby zakończyć rosyjską agresję w tym roku" - napisał Melnyk na Twitterze.

Zaapelował do partnerów, by przekroczyli wszystkie sztucznie stawiane "czerwone linie" i przeznaczyli 1 proc. PKB na dostawy broni dla Ukrainy.

"Niby jest to wielka liczba. Ale w porównaniu z drugą wojną światową, a niestety paraleli jest coraz więcej, to wtedy tylko w ramach programu lend-lease amerykańskiego rządu przekazano pomoc wynoszącą ponad 50 mld dolarów według cen z lat 40. Biorąc pod uwagę obecne ceny, to ok. 700-800 mld dolarów" - powiedział Melnyk.