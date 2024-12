Pacek: to będzie jedna z największych porażek Putina

- Jeśli Rosjanie się wycofają, a wszystko na to wskazuje, to będzie jedna z największych porażek Putina - powiedział generał.

W jego opinii "Rosja ma duży problem jednoczesnego działania na bardzo wielu frontach". - Jest za słaba, by pozwolić sobie na silne działanie na Bliskich Wschodzie. To, co przeżywa dziś al-Asad, to porzucenie przez Rosją. Gdyby Rosjanie zadziałali pełną parą, to być może losy rebeliantów potoczyłyby się inaczej - podkreślił generał Pacek.