Remont katedry "to obowiązek państwa"

"Państwo jest gotowe, żeby finansowo odpowiedzieć" na zniszczenia, do jakich doszło w wyniku pożaru - powiedział Le Maire w stacji BFM TV, zwracając uwagę na znaczenie budowli dla francuskiej kultury. - Jest to obowiązek państwa, ponieważ to jego własność. Jest to obowiązek, ponieważ to nasza kultura - zaznaczył. Budynki sakralne zbudowane we Francji przed 1905 rokiem są własnością państwa.