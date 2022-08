Wanda Traczyk-Stawska: Ja tu przyszłam w sprawie "Paulinki". Ostrzegam, że zawołam na cały świat

Zastrzegam sobie, nikt mi tego nie zabroni, zawołam na cały świat, gdzie są jeszcze powstańcy, że jak "Paulince" nie wypłacą należnej jej sumy, którą przyznał jej sąd, poproszę wszystkich kolegów ze wszystkich kontynentów, żebyśmy zażądali wobec tego żołdu, który nam nigdy nie był wypłacony - powiedziała w "Faktach po Faktach" Wanda Traczyk-Stawska. Weteranka Powstania Warszawskiego przyznała, że przyszła do studia TVN24 właśnie po to, by zwrócić uwagę na niedokończoną sprawę zadośćuczynienia dla Anny Jakubowskiej "Paulinki", powstańczej sanitariuszki.

Dzień po 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego jego uczestniczka, żołnierka Armii Krajowej, członkini Szarych Szeregów Wanda Traczyk-Stawska była gościem "Faktów po Faktach" w TVN24. Mówiła między innymi o sprawie zadośćuczynienia dla "Paulinki", zmarłej w ubiegłym miesiącu uczestniczki Powstania Warszawskiego Anny Jakubowskiej.

"Paulinka" została skazana po wojnie za rzekomą działalność na rzecz zmiany ustroju w Polsce. Mimo że nie angażowała się wtedy politycznie, spędziła w więzieniu blisko sześć lat. Przebywała w urągających warunkach, była bita, poniżana i torturowana. Nie miała też kontaktu z kilkuletnim synem. Rozpadło się jej małżeństwo, a ona sama podupadła na zdrowiu.

13 grudnia 2021 roku Sąd Okręgowy przyznał jej 9 milionów złotych zadośćuczynienia. Wyrok zaskarżyła stołeczna prokuratura okręgowa oraz Piotr Schab, prezes SO w Warszawie i rzecznik dyscyplinarny sędziów. We wtorek 2 sierpnia Sąd Apelacyjny przekazał sprawę do Sądu Najwyższego. "Paulinka" zmarła 13 lipca w wieku 95 lat i nie doczekała się rozstrzygnięcia.

"Ja tu przyszłam w sprawie Paulinki"

- Ja tu przyszłam w sprawie "Paulinki". Chcę powiedzieć do wszystkich ludzi w Polsce, że to ona jest największym świadkiem, największą bohaterką powstania. Ona, łączniczka i sanitariuszka - oświadczyła Traczyk-Stawska w TVN24.

Pytana o niedokończoną sprawę odszkodowania dla "Paulinki" odparła: - Nigdy nie dostawaliśmy żołdu. Nikt z nas. Walczyliśmy pięć lat okupacji i powstania, (były) obozy i nikt nam nigdy nie płacił żołdu.

Zwróciła przy tym uwagę, że "Paulinka" "wykonała rozkaz, którego nie wie, czy ktokolwiek z żołnierzy i dziewcząt w powstaniu, który były łączniczkami i sanitariuszkami, by wykonał". - Kazano jej zostawić w szpitalu ciężko ranną siostrę, kiedy Niemcy nacierali na szpital, i wejść do kanałów. Ona to wykonała. Ona przez całe swoje życie miała to w pamięci. Nie wiem, czy mnie byłoby stać na wykonanie tego rozkazu - przyznała.

Argumentowała, że zmarłej "Paulince" należy się to między innymi "za ten wykonany rozkaz, za te lata spędzone w więzieniu".

Traczyk-Stawska: ostrzegam, że zawołam na cały świat

- Dlatego ja zastrzegam sobie, nikt mi tego nie zabroni, zawołam na cały świat, gdzie są jeszcze powstańcy, że jak "Paulince" nie wypłacą należnej jej sumy, którą przyznał jej sąd, poproszę wszystkich kolegów ze wszystkich kontynentów, którzy zostali poza Polską i z całej Polski, żebyśmy zażądali wobec tego żołdu, który nam nigdy nie był wypłacony. A ja jestem upartym żołnierzem i twardym żołnierzem - zaznaczyła.

Zauważyła przy tym, że przyszła do studia TVN24 "ledwo żywa" po wczorajszych uroczystościach. - Jednak to trochę było za ciężkie dla starego człowieka mieć służbę od godziny 12 do godziny 21. Ale przyszłam przede wszystkim z powodu właśnie "Paulinki" i ostrzegam, że zawołam na cały świat, wszystkich kolegów. Poproszę, żeby zażądali wypłaty zaległych, nigdy nam niewypłaconych żołdów - powtórzyła.

"Ważne, jak społeczeństwa potrafią ze sobą współżyć"

W rozmowie poruszono także temat dwugłosu w sprawie pojednania z Niemcami, który wybrzmiał w trakcie uroczystości upamiętniających wybuch Powstania Warszawskiego. Traczyk-Stawska apelowała, aby "nie sączyć w dusze tych dzieci nienawiści" do Niemców, premier Mateusz Morawiecki z kolei uznał, że niemiecka agresja nie może stać się "zamkniętą kartą historii" i "pojednanie musi łączyć się z elementarną sprawiedliwością, a ta z kolei z rozliczeniem tamtych okrutnych zbrodni".

- Jeśli nasz rząd chce jednoczyć naród, uważając że Niemcy są naszym wrogiem, to ja powiem jako stary żołnierz, stara matka i stara kobieta: kiedy przyszła do nas najgorsza chwila, gdy ogłosili stan wojenny, kto nam pomógł w pierwszym rzędzie? Niemcy. Ja byłam z księdzem Jerzym Popiełuszką, w takiej akcji rozdawaliśmy paczki, żeby wspomóc tych, którzy zostali zaskoczeni stanem wojennym. Wiem, że od Niemców dostaliśmy najwcześniej i najliczniej pomoc - wspominała.

Traczyk-Stawska zaznaczyła, że "nieważne, jak rządy będą się politycznie kłócić, ważne, jak społeczeństwa potrafią ze sobą współżyć".

- My z Niemcami się doskonale dogadujemy, dlatego że ich prezydent pokornie klęczał przed pomnikiem w Getcie (w rzeczywistości chodzi o kanclerza RFN Willy'ego Brandta - przyp. red.), a wszyscy Niemcy wiedzą, że do końca świata będą zhańbieni przez to, co zrobili w czasie drugiej wojny światowej. Równocześnie chcę powiedzieć, że tylko Niemcy, w Berlinie, budują budynek, w którym będzie pamięć o wszystkich zbrodniach w czasie powstania i do tego, jako konsultantów, zaprosili Mariana Turskiego i mnie. Mamy być konsultantami od tych wszystkich zbrodni, mamy przypominać, kiedy się stało, co się stało i jak się stało - powiedziała.

Jej zdaniem Niemcy "potrafili" się zmierzyć ze swoją historią. - Zrobili to, przepraszali, byli na kolanach. Teraz są dobrymi sąsiadami - oceniła.

