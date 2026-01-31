Logo strona główna
TO WARTO WIEDZIEĆ

Niebezpieczna pogoda, zarzuty po śmierci 14-latki, nowy sondaż partyjny

Mróz Polska
Synoptyk IMGW Michał Kowalczuk o nadchodzącym mrozie
Źródło: TVN24
IMGW ostrzega przed mrozem oraz opadami marznącymi. W związku ze śmiercią 14-letniej Ukrainki z Kępna postawiono zarzuty 24-letniemu mężczyźnie. Koalicja Obywatelska umacnia się na pozycji lidera sondażu partyjnego CBOS. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w sobotę 31 stycznia.

1. Nadchodzi mróz

IMGW ostrzega przed mrozem oraz opadami marznącymi. Alarmy przed zimowymi zagrożeniami obowiązują w kilku województwach.

Według synoptyków w kolejnych dniach mróz obejmie znacznie większy obszar kraju. Lokalnie mogą zostać wydane ostrzeżenia nawet drugiego stopnia.

Mróz Polska
Mróz Polska
Źródło: Elena Blokhina/Shutterstock

2. Zarzuty po śmierci 14-latki

W jednym z mieszkań w Kępnie (woj. wielkopolskie) odnaleziono ciało 14-letniej Ukrainki. W sprawie zatrzymano o 10 lat starszego mężczyznę, również obywatela Ukrainy. W piątek wieczorem prokuratura poinformowała o postawieniu mu zarzutu zabójstwa.

Zarzut zabójstwa po śmierci 14-latki. "Została uduszona"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zarzut zabójstwa po śmierci 14-latki. "Została uduszona"

Kępno

3. Nowy sondaż partyjny

Najwięcej Polaków deklaruje poparcie dla Koalicji Obywatelskiej - 29,3 procent, wynika z sondażu CBOS przeprowadzonego w ostatnich dniach stycznia. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 20,4 procent.

Do Sejmu weszłyby jeszcze trzy ugrupowania. Zgodnie z sondażem na trzecim miejscu znalazłaby się Konfederacja z poparciem 11,2 procent, a na czwartym Konfederacja Korony Polskiej (9,8 procent). Dalej znajduje się Lewica (5,8 procent).

4. Microsoft traci na wartości

Microsoft stracił 357 miliardów dolarów kapitalizacji rynkowej po gwałtownym spadku kursu akcji, największym od marca 2020 roku.

Inwestorów rozczarowały wyniki finansowe spółki oraz prognozy na kolejne kwartały, co pociągnęło w dół cały sektor technologiczny - informuje portal CNBC.

Kurs zanurkował. Strata liczona w setkach miliardów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kurs zanurkował. Strata liczona w setkach miliardów

BIZNES

5. Dyskusja o sytuacji w schroniskach

Przedstawiciele organizacji prozwierzęcych alarmowali o "systemowych zaniedbaniach" i "braku skutecznej kontroli" w schroniskach. W dyskusji brali udział przedstawiciele rządu, posłowie, a także angażujące się w ochronę zwierząt Małgorzata Rozenek-Majdan i Dorota Rabczewska (Doda).

Interwencje organów państwa często następują dopiero po eskalacji problemu - mówiła Ewelina Wiśniewska z Fundacji Psa Karmela w trakcie obrad Nadzwyczajnej Komisji do spraw ochrony zwierząt.

pc

TVN24 HD

pc
Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Elena Blokhina/Shutterstock

