Pytanie w "Milionerach" za 40 tysięcy złotych o tekst piosenki "Portugalczyk Osculati"

We wtorkowym odcinku "Milionerów" zagrał pan Artur Grześ z Poznania. Uczestnik w pytaniu za 40 tysięcy złotych miał za zadanie dokończyć fragment utworu "Portugalczyk Osculati", który brzmiał "W tym ogrodzie za Książęcą zmącił duszę mą dziewczęcą. Potem ciało zawiódł śmiało…".

Poznański księgowy bez najmniejszych problemów przebrnął przez pierwsze pięć pytań. Kłopoty pojawiły się dopiero przy pytaniu za 20 tysięcy złotych. Pan Artur nie wiedział, czy słowo "tylko" jest przysłówkiem, woreczkiem cukierniczym, dławikiem elektrycznym czy partykułą. Przy tym pytaniu uczestnik zdecydował się wykorzystać pierwsze koło ratunkowe - pytanie do publiczności.

Zdecydowana większość publiczności - bo aż 68 proc. - wskazała, że "tylko" jest partykułą. Pan Artur posłuchał tej rady, dzięki czemu wygrał 20 tysięcy złotych i przeszedł do pytania za gwarantowane 40 tysięcy.

Portugalczyk Osculati "W tym ogrodzie za Książęcą zmącił duszę mą dziewczęcą. Potem ciało zawiódł śmiało…

A: i przeczesał baki" B: w gęste krzaki" C: na Frascati" D: na kakao"

Pan Artur nie znał poprawnej odpowiedzi, nie wiedział również, skąd pochodzi ów cytat. Uczestnik zdecydował się na wykorzystanie kolejnego koła ratunkowego - pół na pół. Po wyeliminowaniu dwóch błędnych wariantów, w grze pozostały już tylko odpowiedzi C: "na Frascati" oraz D: "na kakao".

Uczestnik przyznał, że zastanawiał się głównie pomiędzy odpowiedziami A oraz B. Nie umiał zatem wybrać, który z pozostałych wariantów jest prawdziwy, dlatego też postanowił skorzystać z ostatniego koła ratunkowego - telefonu do przyjaciela.

Znajomy pana Artura niestety również nie znał poprawnej odpowiedzi, ale jeśli miałby strzelać, wybrałby odpowiedź C: "na Frascati". Taką samą decyzję podjął uczestnik "Milionerów". Zaryzykował i poprosił Huberta Urbańskiego o zaznaczenie odpowiedzi C: "na Frascati". Była to dobra odpowiedź. Pan Artur zdobył gwarantowaną sumę w wysokości 40 tysięcy złotych.