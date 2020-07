Szukają sieci kontaktów, testują turystów i mieszkańców. Ognisko koronawirusa w kolejnym kurorcie

Zastępczyni gubernatora Górnej Austrii i minister zdrowia Górnej Austrii Christine Haberlander poinformowała, że w poniedziałek wczesnym popołudniem potwierdzono cztery nowe zakażenia oraz że nieznane są jeszcze wyniki 323 testów. Austriacka gazeta "Die Presse" podaje, że sytuacja dotyczy 16 punktów noclegowych. Wśród zakażonych, zidentyfikowanych do niedzieli, był tylko jeden turysta. Nie wiadomo, czy nowe cztery przypadki dotyczą turystów czy pracowników tych 16 lokali.

Pierwszy przypadek w środę

Breitwiser zaznaczyła, że przekazano informacje do władz odpowiednich okręgów, z których pochodzą zakażeni. Gazeta zwraca uwagę, że nadal nie wiadomo, czy ktoś z kręgu kontaktów zakażonych pochodzi z zagranicy, jednak Breitwieser uważa, że nie można tego wykluczać. Według członkini sztabu kryzysowego "można zakładać, że uda się zgrupować wszystkie osoby, będące w kontakcie z zakażonymi dzięki śledzeniu sieci kontaktów".

Rejon bez rygorystycznych środków bezpieczeństwa

Haberlander i sztab kryzysowy uważają, że na razie bardziej rygorystyczne środki bezpieczeństwa - w tym wprowadzenie kwarantanny w całej miejscowości czy zamykanie poszczególnych lokali noclegowych oraz gastronomicznych - nie są zasadne. Jednak Haberlander powiedziała, że do miejscowości nie wróci już normalna liczba turystów. - Turystyka, jaką znaliśmy, nie będzie już w St. Wolfgang możliwa - zaznaczyła.

W miniony weekend przy wjeździe do miasta Austriacki Czerwony Krzyż obsługiwał mobilną stację do testów na koronawirusa. Gazeta "Der Standard" pisze, że tylko w sobotę i niedzielę przeprowadzono 1047 testów.

"Der Standard" relacjonuje, że bary, puby i restauracje mogą funkcjonować tylko do godziny 23. Po tej godzinie nie wolno również przemieszczać się po mieście. Między innymi w ten sposób władze chcą ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa i nie popełnić błędów z Ischgl, gdzie ograniczenia, związane z funkcjonowaniem barów wprowadzono dopiero po kilku dniach.

Austriackie miasteczko "puntem zero" epidemii w Europie

Austriackie kurorty mają już swoje miejsce w historii pandemii. Tak jak miasteczko Ischgl w Tyrolu - nazywane "Ibizą Alp" - bardzo popularny w Austrii ośrodek narciarski, odwiedzany rocznie przez około pół miliona osób. Ta znana z oszałamiającej scenerii i 239 kilometrów tras narciarskich miejscowość przez prasę na całym świecie często nazywana jest "punktem zero" epidemii COVID-19 w Europie. Wiele danych wskazuje na to, iż to właśnie stamtąd SARS-Cov-2 mógł rozprzestrzenić się po całym kontynencie, a także poza nim.