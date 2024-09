To jedna z najbardziej malowniczych i wyczekiwanych tras w Małopolsce. 16-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 47 został udostępniony kierowcom, jednak nie jest jeszcze w pełni przejezdny. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak ujawnił, kiedy nastąpi pełne oddanie drogi do użytkowania.

"Nowa zakopianka" blisko finiszu

Koszt to prawie miliard złotych

Dwa nowe ronda na wjeździe do Zakopanego mają ułatwić ruch na skrzyżowaniach Zakopianki z dwoma dzielnicami miasta pod Giewontem – Olczą i Harendą. Pierwsze rondo będzie turbinowe, co pozwoli na płynny przejazd w trzech kierunkach - do centrum Zakopanego, do Poronina i na Olczę. Na rondzie będą też dwa zjazdy indywidualne, pozwalające na włączenie się do ruchu mieszkańcom okolicznych posesji.