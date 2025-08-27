Tusk zabrał głos po Radzie Gabinetowej. Mówił o współpracy z Nawrockim

Tusk: proponuję szybko podjąć współpracę, żeby negatywne skutki weta ograniczyć do minimum Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Donald Tusk uczestniczył w środę wraz ze swoimi ministrami w Radzie Gabinetowej pod przewodnictwem prezydenta Karola Nawrockiego. Po posiedzeniu, a przed swoim wylotem do Mołdawii, mówił dziennikarzom, że "jest bardzo zadowolony" z przebiegu rady.

- Bo od samego początku, niezależnie od wszystkich różnic politycznych, a są widoczne gołym okiem, między mną a panem prezydentem Nawrockim i jego obozem politycznym, szukamy razem z prezydentem Nawrockim wspólnych pól działania - opisał.

Wskazywał, że "one głównie dotyczą bezpieczeństwa, polityki międzynarodowej i strategicznych interesów Polski".

Tusk: jestem gotów do twardej konfrontacji o ważne sprawy

- Wyraziłem dzisiaj ponownie to przekonanie, że wszędzie tam, gdzie uda się zbudować wspólną przestrzeń i współdziałanie na rzecz Polski, traktujmy to jako coś bezcennego w polskiej polityce - przekazał szef rządu.

Jak podkreślał, "my tych różnic nie zasypiemy". - Ja wiem, dlaczego jestem gotów do twardej konfrontacji o ważne sprawy dla Polski z mojego punktu widzenia z każdym przeciwnikiem zewnętrznym i z politycznym przeciwnikiem tu, w Polsce. Ale z prezydentem Rzeczypospolitej musimy i będziemy dalej szukać tych wspólnych pól i dzisiejsza Rada Gabinetowa była kolejną i, moim zdaniem, całkiem udaną próbą - podsumował Tusk.

OGLĄDAJ: TVN24 HD