Treści promujące dietę dla osób z zaburzeniami odżywiania. Instagram przeprasza za błąd

Algorytm automatycznie wskazywał niektórym użytkownikom treści związane z hasłami środki hamujące apetyt oraz poszczenie. Przedstawiciel Facebooka, do którego należy Instagram, przeprosił za błąd i zapewnił, że został on usunięty. - Niedawno wprowadziliśmy na Instagramie nową funkcję wyszukiwania, która pozwala jeszcze łatwiej znaleźć interesujące nas treści, nie tylko za pomocą hashtagów i nazw użytkowników - przekazał w rozmowie z BBC. - Kiedy wejdzie się w pasek wyszukiwarki pojawiają się sugerowane tematy. Te sugestie, tak samo jak i wyniki wyszukiwania, są jednak ograniczone do ogólnych zainteresowań, a utrata wagi zdecydowanie do takich nie należy - wyjaśnił.