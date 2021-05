Billie Eilish na okładce Vogue'a. Milion polubień w 6 minut

Motto czerwcowego numeru Vogue'a brzmi "Najlepsze jest to, w czym ty czujesz się dobrze". "Rób to co chcesz i kiedy chcesz. Pie*** wszystko inne" - skomentowała sama artystka na Instagramie.

"Jak pokażesz trochę ciała, to od razu jesteś hipokrytką, jesteś łatwa"

- Jak pokażesz trochę ciała, to od razu powiedzą, że jesteś hipokrytką, jesteś łatwa, jesteś szmatą i dziwką. Jeśli nią jestem, jestem z tego dumna. Jeśli ja i inne dziewczyny jesteśmy "zdzirowate", to wiesz co? Piep... to. Zacznijmy z tego czerpać siłę - komentuje artystka. - A to czy pokażesz trochę skóry, czy nie, nie powinno mieć wpływu na to, czy jesteś szanowana - dodaje.