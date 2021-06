Biernacka, Tiszkowska i Paniszewa są w Polsce. Wiceszef MSZ: cieszymy się, że są już bezpieczne

O tym, że 25 maja Irena Biernacka, Maria Tiszkowska, Anna Paniszewa przyjechały do Polski resort spraw zarganicznych poinformował w środę w południe w krótkim komunikacie: "Na skutek działań polskich służb dyplomatyczno-konsularnych, 25 maja br. do Polski przyjechały działaczki mniejszości polskiej z Białorusi: Irena Biernacka, Maria Tiszkowska i Anna Paniszewa; osobom tym udzielono niezbędnego wsparcia i zostały otoczone odpowiednią opieką".

Dopytywany o okoliczności sprowadzenia trzech działaczek do Polski, odparł, że sprawa jest "delikatna" i nie może się podzielić szczegółami tego, co się dokładnie wydarzyło. Zapewnił, że działaczki "dopóki będą miały takie życzenie, będąc gośćmi w Polsce, mają pełne prawa do funkcjonowania tutaj dopóty, dopóki będą chciały". - Nie sądzę i nie mam informacji, a byłem w bezpośrednim kontakcie z tymi panami, aby w najbliższym czasie planowały powrót do swojego państwa, na terytorium Białorusi - powiedział.