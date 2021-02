Prezydent Armenii odmówił dymisji szefa sztabu generalnego. Domagał się jej premier

Po wywiadzie premiera

Konflikt szefa rządu z wojskowymi jest pokłosiem środowego wywiadu premiera dla portalu 1in.am, w którym ocenił, że rosyjskie systemy iskander są "zawodne". W ten sposób Paszynian odniósł się do twierdzenia byłego prezydenta Serża Sarkisjana, że iskanderów można było użyć już trzeciego-czwartego dnia po wybuchu wojny z Azerbejdżanem o Górski Karabach.

Wiceszef sztabu generalnego Tiran Chaczatrian ocenił, że słowa premiera są "niepoważne". Później media w Erywaniu przekazały, że wojskowy został zwolniony. Wywołało to falę oburzenia wśród żołnierzy. Sztab generalny zażądał dymisji szefa rządu, uzasadniając w oświadczeniu, że Chaczatrian został zwolniony z "powodów krótkowzrocznych i nieuzasadnionych", że decyzja w sprawie dymisji została przeprowadzona "bez uwzględnienia narodowych i państwowych interesów" i została oparta "wyłącznie na osobistych i ambicjonalnych uczuciach".

Nikol Paszynian odpowiedział, że żądanie jego dymisji jest "próbą zamachu stanu". Oznajmił, że zwolnił szefa sztabu generalnego, jednak - jak się okazało - było to przedwczesne twierdzenie.

Protesty w Erywaniu

Po konflikcie premiera z armią opozycja zorganizowała wiece w Erywaniu, oskarżając Paszyniana o próbę sprowokowania wojny domowej i apelując, by ustąpił z urzędu.

W czwartek przeciwnicy władz zablokowali ulice w centrum miasta. Rozbili też też kilka namiotów w pobliżu gmachów państwowych. Do protestów doszło także w piątek. Ormiański portal news.am przekazał, że wiec na rzecz poparcia armii odbędzie się także w niedzielę.

Próba odzyskania kontroli

Do spornego regionu wkroczyły rosyjskie siły pokojowe, a Armenia zobowiązała się do przekazania Azerbejdżanowi zajętych terenów w Górskim Karabachu oraz trzech rejonów przylegających do tego regionu.