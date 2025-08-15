Kluczowe fakty:
- 24-letnia Ari Kytsya robiąca karierę na portalu z treściami erotycznymi Only Fans została twarzą marki kosmetyków.
- Urban Decay to marka koncernu L'Oreal skierowana do młodych ludzi.
- Wybór Ari na twarz marki wywołał kontrowersje i wzbudził ogromne zainteresowanie.
- Eksperci od marketingu uważają, że marka zastosowała zasadę: "wyróżnij się albo zgiń".
- Pojawiają się pytania o granicę pomiędzy odważnymi, zaskakującymi akcjami marketingowymi a narażeniem nieletnich na przekaz z podtekstem seksualnym.
24-letnia Ari Kytsya mówi o sobie, że jest "aktorką materacową" (z ang. matress actress). Oznacza to tyle, że występuje w filmach dla dorosłych. I bardzo sobie to chwali. W filmikach publikowanych na TikToku (ponad 4 miliony obserwujących) pokazuje luksusowe życie: loty helikopterem, wakacyjne wyjazdy, drogie samochody. Gdy pokazuje swój dom, pisze, że "zapłaciło za niego 200 tysięcy mężczyzn".