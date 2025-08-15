Jak wygląda bezpieczeństwo najmłodszych w internecie? Wnioski są niepokojące Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: 24-letnia Ari Kytsya robiąca karierę na portalu z treściami erotycznymi Only Fans została twarzą marki kosmetyków.

Urban Decay to marka koncernu L'Oreal skierowana do młodych ludzi.

Wybór Ari na twarz marki wywołał kontrowersje i wzbudził ogromne zainteresowanie.

Eksperci od marketingu uważają, że marka zastosowała zasadę: "wyróżnij się albo zgiń".

Pojawiają się pytania o granicę pomiędzy odważnymi, zaskakującymi akcjami marketingowymi a narażeniem nieletnich na przekaz z podtekstem seksualnym.

24-letnia Ari Kytsya mówi o sobie, że jest "aktorką materacową" (z ang. matress actress). Oznacza to tyle, że występuje w filmach dla dorosłych. I bardzo sobie to chwali. W filmikach publikowanych na TikToku (ponad 4 miliony obserwujących) pokazuje luksusowe życie: loty helikopterem, wakacyjne wyjazdy, drogie samochody. Gdy pokazuje swój dom, pisze, że "zapłaciło za niego 200 tysięcy mężczyzn".