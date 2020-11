Zamach na cmentarzu. Książę: uderzymy żelazną pięścią w każdego, kto nam zagraża

Wyraził nadzieję, że "świat przestanie atakować symbole religijne, posługując się sloganem o wolności słowa", ponieważ tworzy to "podatny grunt pod działania ekstremistyczne i terrorystyczne". Było to zapewne odniesieniem do stanowiska francuskich władz, które bronią wolności słowa mimo ataków islamistów, urażonych publikowaniem w tym kraju wizerunków proroka.

Atak na cmentarzu w Dżuddzie

Salman nie odniósł się bezpośrednio do ataku bombowego w Dżuddzie na zachodzie Arabii Saudyjskiej, do którego wcześniej w czwartek przyznało się tak zwane Państwo Islamskie. Komunikat ekstremistów na ten temat został zamieszczony na kanale serwisu Telegram oraz podany przez związaną z tą organizacją agencję Amak.

W komunikacie IS stwierdzono, że celem ataku był przede wszystkim francuski konsul, ponieważ Francja znieważa proroka Mahometa, zezwalając na publikację jego karykatur. To drugi akt terrorystyczny w Dżuddżie w ostatnich dwóch tygodniach. 29 października obywatel Arabii Saudyjskiej zaatakował nożem i ranił strażnika francuskiego konsulatu w tym mieście, położonym kilkadziesiąt kilometrów od Mekki. Napastnik został aresztowany.

Ostrzelana saudyjska ambasada w Hadze

W czwartek rano ostrzelana została ponadto saudyjska ambasada w Hadze. Nikt nie został ranny, na razie nie wiadomo, ani kto stał za tym atakiem, ani czy był on powiązany z zamachem bombowym w Dżuddzie. Reuters przypomina, że Arabia Saudyjska rzadko bywa celem ataków terrorystycznych, po raz ostatni doszło tam do zamachu w 2015 roku. W dniu, w którym doszło do ataku w Dżuddzie, we francuskiej Nicei nożownik ściął głowę kobiecie i zabił dwoje innych ludzi.