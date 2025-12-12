Logo strona główna
Lubuskie

Uciekając z łupem nie zauważyli, że rozerwał się worek i zostawiają ślad

Z marketu zniknęły worki z brykietem
Do zdarzenia doszło na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego
Źródło: Google Earth Pro
Włamali się do marketu w Zwierzynie (Lubuskie), ukradli brykiet oraz znicze. Nie zauważyli, że jeden z worków się rozerwał i zostawiali ślad, po którym szybko dotarli do nich policjanci.

Policjanci ze Strzelec Krajeńskich otrzymali w niedzielę zgłoszenie o kradzieży z włamaniem do marketu w Zwierzynie. Okazało się, że sprawcy dostali się do wnętrza wiaty magazynowej i zabrali brykiet do grilla i znicze.

Okazało się, że mężczyźni przenosząc skradziony brykiet, rozerwali jeden z worków i zgubili po drodze część "łupu".

- To było dość komiczne. Nie zdawali sobie sprawy, że taki ślad ciągnął się za nimi przez pewien czas. To znacznie ułatwiło pracę policjantów. Przydał się też monitoring - przekazał starszy aspirant Tomasz Bartos, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich.

Z marketu zniknęły worki z brykietem
Z marketu zniknęły worki z brykietem
Źródło: KPP Strzelce Krajeńskie
Po drodze gubili brykiet
Po drodze gubili brykiet
Źródło: KPP Strzelce Krajeńskie

W środę i w czwartek zatrzymano podejrzanych. - Byli zaskoczeni, że wpadliśmy na ich trop. Za to policjanci w ogóle nie byli zaskoczeni tym, kto za to wszystko odpowiada. Te osoby były już nam dobrze znane. W przeszłości dopuszczały się podobnych czynów - dodał Bartos.

Mężczyznom grozi nawet dziesięć lat więzienia
Mężczyznom grozi nawet dziesięć lat więzienia
Źródło: Lubuska policja

Wszyscy usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem. Za to przestępstwo grozi nawet 10 lat pozbawienia wolności.

pc

Autorka/Autor: aa/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Strzelce Krajeńskie

