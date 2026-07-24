Lubuskie Zwrócił uwagę rowerzystom, potem do nich strzelił Oprac. Mateusz Czajka |

Od 3 czerwca obowiązuje obowiązek używania kasków przez młodych rowerzystów i kierujących e-hulajnogami Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

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Wczoraj przed godziną 18 na osiedlu Zacisze w Zielonej Górze 23-latek zwrócił uwagę trzem rowerzystom, że ci nieprawidłowo jadą. Jak przekazała nam podinsp. Małgorzata Stanisławska oficer prasowa miejscowej jednostki policji, później miało dojść do utarczki słownej.

- Pieszy wyciągnął pistolet i dwukrotnie wystrzelił w kierunku jednego z rowerzystów - powiedział tvn24.pl prok. Łukasz Wojtasik z Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

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Rowerzyści sami obezwładnili mężczyznę, który wyciągnął pistolet. Następnie został on zatrzymany przez policję, a postrzelony rowerzysta trafił do szpitala. Tam przeprowadzono zabieg wyłuskania kuli. Mężczyznę pozostawiono na noc na obserwacji. Jego stan nie zagraża życiu.

23-latek nie był karany

Zatrzymany mężczyzna w momencie zdarzenia był trzeźwy.

- Zatrzymany 23-latek nie był wcześniej notowany. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pistolet należy do broni czarnoprochowej, na którą nie trzeba mieć zezwolenia - przekazała nam oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Źródło: Google Maps