Motocyklista złamał szereg przepisów. Wszystko nagrał miejski monitoring

Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Długiej, Konstytucji 3-go Maja z ulicami Reja i Moniuszki w Zielonej Górze. Kamera miejskiego monitoringu zarejestrowała, jak motocyklista stojący na prawym, skrajnym pasie do jazdy wprost lub skrętu w prawo, mając jeszcze czerwone światło ruszył i przejechał wzdłuż przejścia dla pieszych. Kierowca wjechał pomiędzy samochody skręcające w lewo. Świadkiem całej sytuacji był także policjant jadący do pracy.

Podinspektor Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze przekazała, że funkcjonariusze odnaleźli 39-latka i pojechali do jego mieszkania. Mężczyzna został poinformowany o popełnionych wykroczeniach, ale nie przyjął mandatu. - Kierowca miał już na swoim koncie inne aktywne punkty, a otrzymanie kolejnych wiązałoby się z zatrzymaniem mu prawa jazdy - dodała.

Policjanci sporządzili dokumentację, która razem z nagraniem z monitoringu trafi do sądu, który zdecyduje o karze dla 39-latka.