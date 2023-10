Jechał za szybko, wyprzedzał na przejściu dla pieszych. Kierowca ferrari nie przyjął mandatu

Policjanci z Zielonej Góry zauważyli kierowcę ferrari, który w terenie zabudowanym jechał szybciej, niż pozwalają na to przepisy. Co więcej, wyprzedzał inne auto na przejściu dla pieszych. Kierowcy groził wysoki mandat i pokaźna liczba punktów karnych, ale nie zdecydował się przyjąć kary pieniężnej. Sprawą zajmie się teraz sąd.

Do zdarzenia doszło w środę (18 października). To wtedy patrol ruchu drogowego na ulicy Wojska Polskiego w Zielonej Górze zatrzymał kierowcę ferrari. Jak informuje policja, wyprzedzał inny pojazd na przejściu dla pieszych. "Na dodatek jechał on z prędkością 75 kilometrów na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywała 'pięćdziesiątka'" - relacjonują mundurowi w komunikacie.