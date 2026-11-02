Lubuskie Pieszy w szpitalu, kierująca straciła prawo jazdy. Nagranie Filip Czekała |

Żary. Potrącenie 62-latka na ulicy Okrzei Źródło wideo: Lubuska policja Źródło zdj. gł.: Lubuska Policja

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Do zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych na ulicy Okrzei w Żarach. 62-letni mężczyzna pokonał już część przejścia i znajdował się na środku jezdni, gdy wjechało w niego rozpędzone auto.

Zdarzenie nagrał miejski monitoring. Widać na nim moment uderzenia samochodu, w wyniku którego mężczyzna wyleciał w powietrze i spadł na lewy pas ruchu.

62-latek po wypadku był przytomny, karetka zabrała go do szpitala.

Kierująca straciła prawo jazdy

- Z uwagi na obrażenia, jakich doznał, zdarzenie to zostało zakwalifikowane jako wypadek. Kierującej, 38-letniej mieszkance Żar, zatrzymano prawo jazdy. Policjanci prowadzą postępowanie pod nadzorem prokuratury - przekazała młodszy aspirant Żaneta Kumoś, oficer prasowy policji w Żarach.