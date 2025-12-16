Logo strona główna
Lubuskie

Strzały na stacji paliw. Ranny mężczyzna, drugi zatrzymany po obławie

Mężczyzna ranny po strzelaninie na stacji paliw w Żarach. Policja zatrzymała sprawcę (zdj. ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w Żarach
Źródło: Google Earth
Policja zatrzymała mężczyznę, który w nocy z poniedziałku na wtorek postrzelił innego mężczyznę na stacji paliw w Żarach (woj. lubuskie). Poszkodowany trafił do szpitala, a śledztwo w sprawie jest w toku.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Informację o obławie policyjnej, do której miało dojść 15 grudnia w Żarach (woj. lubuskie), otrzymaliśmy za pośrednictwem serwisu Kontakt24. Według informacji przekazanych przez internautę sprawca postrzelił mężczyznę na stacji paliw, a poszkodowany trafił do szpitala. Młodsza aspirant Żaneta Kumoś, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Żarach potwierdziła nam, że rzeczywiście doszło do takiego zdarzenia i poinformowała, że obława już została zakończona.

Jak przekazała nam Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze, podejrzany został zatrzymany i będą z nim wykonywane czynności.

- Postrzelony mężczyzna musiał przejść operację. Obecnie jest w stanie niezagrażającym życiu - poinformował Łukasz Wojtasik, prokurator Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. Dodał, że prokuratura nie będzie ujawniać innych informacji.

Autorka/Autor: ng, amn/tok

Źródło: Kontakt24, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: DarSzach / Shutterstock.com

LubuskiePolicja
