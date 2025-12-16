Strzały na stacji paliw. Ranny mężczyzna, drugi zatrzymany po obławie

Do zdarzenia doszło w Żarach Źródło: Google Earth

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Informację o obławie policyjnej, do której miało dojść 15 grudnia w Żarach (woj. lubuskie), otrzymaliśmy za pośrednictwem serwisu Kontakt24. Według informacji przekazanych przez internautę sprawca postrzelił mężczyznę na stacji paliw, a poszkodowany trafił do szpitala. Młodsza aspirant Żaneta Kumoś, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Żarach potwierdziła nam, że rzeczywiście doszło do takiego zdarzenia i poinformowała, że obława już została zakończona.

Jak przekazała nam Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze, podejrzany został zatrzymany i będą z nim wykonywane czynności.

- Postrzelony mężczyzna musiał przejść operację. Obecnie jest w stanie niezagrażającym życiu - poinformował Łukasz Wojtasik, prokurator Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. Dodał, że prokuratura nie będzie ujawniać innych informacji.