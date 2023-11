Zwłoki 60-latka z ranami kąsanymi. "Mógł go zaatakować własny pies"

czytaj dalej

Dekalog polskich spraw, wizja ponadpartyjnego rządu i zachęta do współpracy dla posłów także opozycji - to na razie jedyna konkretna deklaracja ze strony desygnowanego na premiera Mateusza Morawieckiego, który na większość sejmową nie ma szans. Nie przedstawia też członków nowego rządu, który miałby zostać powołany przez prezydenta. Jak zapewnia Robert Biedroń, premier Morawiecki do polityków Nowej Lewicy nie dzwonił. Miał też nie dzwonić do polityków Trzeciej Drogi.