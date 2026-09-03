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Lubuskie

Nie żyje Witold Płóciennik. Odnaleziono ciało operatora

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Witold Płóciennik
Witold Płóciennik
Źródło zdj. gł.: PAP/Adam Warżawa
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W Lubniewicach (województwo lubuskie) odnaleziono ciało operatora filmowego Witolda Płóciennika, który zaginął w zeszłym tygodniu. Informację przekazała policja.

Jak przekazała sierż. Martyna Litka z Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie, tożsamość Witolda Płóciennika została potwierdzona. Jego zwłoki w lesie na obrzeżach Lubniewic znalazła jedna z cywilnych osób, która ochotniczo brała udział w poszukiwaniach. Na miejscu przeprowadzono oględziny i inne czynności procesowe z udziałem prokuratora.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim Mariola Wojciechowska-Grześkowiak powiedziała PAP, że tożsamość mężczyzny potwierdził członek jego rodziny. - Oględziny na miejscu zdarzenia przeprowadził prokurator. Zwłoki zostały zabezpieczone do sekcji, która ma wyjaśnić czy do śmierci mężczyzny mogły przyczynić się osoby trzecie, czy też doszło do niej z przyczyn naturalnych - dodała rzecznik.

Witold Płóciennik nie żyje. Tragiczny finał poszukiwań

56-latek ostatni raz był widziany w sobotę (29 sierpnia) w nad jeziorem Lubiąż w wypoczynkowej miejscowości Lubniewice, około 25 km od Gorzowa Wielkopolskiego. Przyjechał tam odpocząć. Wcześniej wraz z ekipą pracował na planie serialu realizowanego w woj. lubuskim. Jego poszukiwania rozpoczęły się w poniedziałek po zgłoszeniu policji jego zaginięcia.

W poszukiwania byli zaangażowani policjanci, strażacy, leśnicy, żołnierze, członkowie grup ratowniczo-poszukiwawczych, znajomi zaginionego oraz mieszkańcy. Służby wykorzystywały m.in. śmigłowiec, łodzie, pojazdy terenowe i specjalistyczne drony. Do akcji zaangażowano psy tropiące.

Witold Płóciennik był operatorem filmowym znanym z takich produkcji jak "Ołowiane dzieci", "Kruk" czy "Klangor".

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
LubuskiePolicjaProkuraturazmarł..., nekrologi
Martyna Sokołowska
Martyna Sokołowska
Dziennikarka tvn24.pl
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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