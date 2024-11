Wjechał na przejazd, mimo że rogatki były już opuszczone. Twierdzi, że ich nie widział

Policjanci z Gubina (woj. lubuskie) otrzymali zgłoszenie dotyczące kierującego toyotą 75-latka. 5 listopada w Wałowicach, mimo opuszczonych rogatek mężczyzna wjechał na przejazd kolejowy. Tę niebezpieczną sytuację zauważył dyżurny ruchu i to dzięki jego czujności udało się uniknąć wypadku.

- Dyżurny ruchu nie był w stanie zatrzymać pociągu, dlatego niezwłocznie kazał kierującemu cofnąć samochód pod szlaban. Dzięki jego szybkiej reakcji nie doszło do tragedii – przekazała kom. Justyna Kulka z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim.

Kiedy sytuacja została opanowano, a rogatki podniesione, dyżurny poprosił kierowcę, by poczekał na przyjazd patrolu. Podczas rozmowy z policjantami, 75-latek przyznał, że wjechał na przejazd kolejowy, ponieważ nie widział, że szlaban był zamknięty. Co więcej, prowadził samochód, mając założony na prawej nodze but ortopedyczny.