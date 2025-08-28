W centrum miasta znaleźli ciało. Zarzut dla 37-latka

Do zdarzenia doszło w Świebodzinie. W sobotę (23 sierpnia) w rejonie centrum miasta znalezione zostały zwłoki 70-letniego mężczyzny. Jak podała policja, mężczyzna miał widoczne obrażenia na ciele.
- Natychmiast ruszyły wielotorowe czynności pod nadzorem Prokuratora Rejonowego ze Świebodzina, mające na celu wyjaśnić przyczyny zgonu - przekazał starszy aspirant Marcin Ruciński z policji w Świebodzinie.
Usłyszał zarzut, trafił do aresztu
Funkcjonariusze ustalili personalia mężczyzny odpowiedzialnego za atak na 70-latka. Okazał się nim 37-letni mieszkaniec Świebodzina. Jak poinformował Ruciński, usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem jest śmierć człowieka.
Najbliższe trzy miesiące mężczyzna spędzi w areszcie. Grozi mu kara pozbawienia wolności od lat pięciu do dożywocia.
