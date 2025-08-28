Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lubuskie

W centrum miasta znaleźli ciało. Zarzut dla 37-latka

37-latkowi grozi dożywocie
37-latek podejrzany jest o spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowi skutkującego śmiercią 70-latka
Źródło: Lubuska policja
Dożywocie grozi 37-latkowi, który podejrzany jest o spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu skutkującego śmiercią 70-latka. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do aresztu.

Do zdarzenia doszło w Świebodzinie. W sobotę (23 sierpnia) w rejonie centrum miasta znalezione zostały zwłoki 70-letniego mężczyzny. Jak podała policja, mężczyzna miał widoczne obrażenia na ciele.

- Natychmiast ruszyły wielotorowe czynności pod nadzorem Prokuratora Rejonowego ze Świebodzina, mające na celu wyjaśnić przyczyny zgonu - przekazał starszy aspirant Marcin Ruciński z policji w Świebodzinie.

Usłyszał zarzut, trafił do aresztu

Funkcjonariusze ustalili personalia mężczyzny odpowiedzialnego za atak na 70-latka. Okazał się nim 37-letni mieszkaniec Świebodzina. Jak poinformował Ruciński, usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem jest śmierć człowieka.

Najbliższe trzy miesiące mężczyzna spędzi w areszcie. Grozi mu kara pozbawienia wolności od lat pięciu do dożywocia.

37-latkowi grozi dożywocie
37-latkowi grozi dożywocie
Źródło: Lubuska policja
"Wszystko jest wyśrubowane na maksa". Premier otwiera specjalne posiedzenie rządu
Dowiedz się więcej:

"Wszystko jest wyśrubowane na maksa". Premier otwiera specjalne posiedzenie rządu

Na żywo

Autorka/Autor: ms/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Lubuska policja

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaLubuskieProkuraturaPrzemoc
Czytaj także:
shutterstock_2444748555
Cukrzyca może upośledzać zmysły u młodzieży. "Zmiany często są nieodwracalne"
Zdrowie
Odnaleziono historyczne dokumenty w starej świetlicy Stoczni Szczecińskiej
Skrytka była pod włazem, a w niej historyczne dokumenty
Szczecin
Wiesław Mering i Antoni Długosz
Jest odpowiedź Watykanu w sprawie słów biskupów na Jasnej Górze
Świat
Sesja Rady Warszawy w Pałacu Kultury i Nauki (archiwum)
Rada Warszawy ma nowe wiceprzewodniczące
WARSZAWA
Upał
Burze, upał i silny wiatr. Więcej ostrzeżeń IMGW
METEO
rachunki platnosci kalkulator oplaty shutterstock_785560924
Jest zapowiedź ministra w sprawie cen prądu
BIZNES
Wysłano cywilom "pierwsze powołania do wojska"? Wyjaśniamy
Polska na pierwszym miejscu. Najnowszy raport NATO
Polska
shutterstock_2267987229
Kiedy tomografia, kiedy rezonans? To musisz wiedzieć o badaniach obrazowych
Najnowsze
Andrzej Pluta jest kluczowym graczem reprezentacji Polski
Ma to w genach. Najpierw zaczął chodzić, za chwilę już rzucał
Dariusz Szarmach
imageTitle
Pierwsze takie pudło gwiazdy Bayernu od 2022 roku
EUROSPORT
Podejrzani o zabójstwo na terenie Belgii obywatele Rosji zostali doprowadzeni do prokuratury
Byli poszukiwani po zabójstwie w Belgii, obywatele Rosji w prokuraturze
Łódź
Karol Nawrocki
"Nie rozumie potrzeb bezpieczeństwa". Co zawetował Nawrocki?
BIZNES
"Taty nie ma" reż. Jan Saczek
Dwie szanse na oscarowe złoto. Przełomowy sukces Polaków
Tomasz-Marcin Wrona
shutterstock_2629201055
Transplantacja ręki od zmarłego dawcy. Specjalizuje się w tym jeden ośrodek w Polsce
Zdrowie
Do zdarzenia doszło w Pruszkowie
Rzucił się na policjantów z młotkiem, padły strzały. Zarzut dla agresora
WARSZAWA
Do zdarzenia doszło w Kędzierzynie-Koźlu
Uciekał przed policją na hulajnodze, uderzył w radiowóz. Słono zapłaci
Opole
Projekt elektrowni SMR BWRX-300
Pierwsza taka inwestycja w Europie. Co to jest SMR
BIZNES
W wyniku rosyjskiego ataku na Kijów uszkodzony został budynek delegatury Unii Europejskiej
Unijny budynek uszkodzony. "Kreml nie cofnie się nawet przed atakiem na Unię"
Świat
2025-08-28T085150Z_1_LWD035028082025RP1_RTRWNEV_D_0350-UKRAINE-CRISIS-ATTACK-KYIV-STRIKE-MOMENT-UGC-0002
Lot pocisku, uderzenie, wybuch. Nagranie z Kijowa
Świat
Pożar samochodu na Ursynowie
"Obudził nas duszący smród dymu". Płonęły auta
WARSZAWA
Siostra Małgorzata Chmielewska
"Ambaras, kim właściwie jestem". Jak pomaga siostra Chmielewska
Polska
Na miejscu działa sześć zastępów straży pożarnej
Pożar budynku technicznego. Jedna osoba w szpitalu
Szczecin
Mężczyzna podpalił odpady w oku kamery
Podpalił odpady i poszedł dalej. Nie wiedział, że jest obserwowany
Łódź
Żarłacz rafowy czarnopłetwy (Carcharhinus melanopterus)
Rekiny bez zębów? Czarny scenariusz naukowców
METEO
imageTitle
Grbić zadecydował. Oni pojadą na siatkarskie mistrzostwa świata
EUROSPORT
shutterstock_2608174557
Bezdech senny zależy od poziomu dopaminy. Ważne odkrycie polskich naukowców
Zdrowie
imageTitle
Nowa godzina rozgrywania finałów Ligi Mistrzów. Duża zmiana
EUROSPORT
imageTitle
Sensacyjny transfer potwierdzony. Anglik zagra w Szczecinie
EUROSPORT
Usiłował wepchnąć kobietę pod pociąg metra
Pchnął kobietę na peronie metra. Chce dobrowolnie poddać się karze
WARSZAWA
Nowe Objezierze. Wykopaliska archeologiczne (zdjęcie z 2020 roku)
Wrócili na teren wykopalisk, odkryli kolejne groby sprzed czterech tysięcy lat
Szczecin
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica