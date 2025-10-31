Atak nożownika w Sulęcinie. Zatrzymany mężczyzna

Do zdarzenia doszło w Sulęcinie Źródło: Google Earth

Informację o ataku otrzymaliśmy na Kontakt24. Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, sprawcą jest młody, 23-letni mężczyzna. Osoba poszkodowana nie odniosła poważnych obrażeń.

Sprawą zajęła się prokuratura

Mariola Wojciechowska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim, przekazała nam, że śledczy pracują nad sprawą.

- Wypłynął akt, ale jeszcze prokurator się z nim nie zapoznał. Mamy 48 godzin na podjęcie decyzji i działań, a że doszło do zdarzenia wczoraj wieczorem i wczoraj wieczorem zatrzymano tę osobę, to mamy jeszcze czas - przekazała.

