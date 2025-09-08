Pędził z prędkością 120 km/h. Dostał wysoki mandat

Do zdarzenia doszło na ulicy Gorzowskiej w Dobiegniewie. Starszy aspirant Tomasz Bartos z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich przekazał, że funkcjonariusze zatrzymali do kontroli kierowcę mercedesa, który znacząco przekroczył dozwoloną prędkość.
- Mężczyzna jechał 120 kilometrów na godzinę, w miejscu, gdzie maksymalna prędkość to 50 kilometrów na godzinę. Policjanci zatrzymali 35-latkowi prawo jazdy na trzy miesiące - dodał.
Dodatkowo kierowca otrzymał mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych oraz 15 punktów karnych.
Autorka/Autor: MR/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP Strzelce Krajeńskie