W Gorzowie Wielkopolskim doszło do awantury między dwoma pasażerami autobusu. Gdy na miejsce dojechali policjanci, jedna osoba była reanimowana. Życia 42-latka nie udało się uratować. Do wyjaśnienia sprawy zatrzymano 39-latka. Śledczy zaplanowali już, kiedy go przesłuchają.

To właśnie śledczy z Gorzowa wyjaśniają okoliczności awantury między dwoma mężczyznami. Doszło do niej w poniedziałek przed godziną 17, w autobusie linii 134 na osiedlu Górczyn.

Zatrzymano 39-latka

Na miejscu trwały działania policji i prokuratora. Ciało 42-latka zabezpieczono do sekcji. Jak mówi podkom. Jaroszewicz, na razie jest zbyt wcześnie, by mówić o motywach działania. - Oczywiście mamy wstępne ustalenia dotyczące przebiegu zdarzenia, ale to nie jest jeszcze moment, by mówić o tym publicznie - dodał rzecznik.