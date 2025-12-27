Po wypadku nie czekali. Zawracali korytarzem życia pod prąd. Nagranie

Korytarzem życia na s3 Źródło: Kontakt24/Sylwia

Do zdarzenia doszło w piątek po godzinie 18. Pani Sylwia nagrała osiem samochodów, które zawracały korytarzem życia.

- My staliśmy w korku, ale w ten sposób pojechało naprawdę wiele aut. Sprawę zgłaszaliśmy też na policję - skomentowała autorka nagrania, pani Sylwia.

Samochód uderzył w barierki

Młodszy aspirant Alicja Kowalczyk z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu powiedziała tvn24.pl, że tego dnia było wiele zdarzeń na drogach w powiecie. Po godzinie 18 na S3 na wysokości Skwierzyny korytarz życia został prawdopodobnie utworzony dla kierowcy, który uderzył w barierki na drodze. Nikomu nic poważnego się nie stało, ale droga przez długi czas była zablokowana.

Alicja Kowalczyk dodała, że funkcjonariusze zajmą się sprawą kierowców, którzy zawracali korytarzem życia.

Jak utworzyć korytarz życia?

Zasady tworzenia korytarza ratunkowego są zawsze takie same: na drogach dwupasmowych auta z lewego pasa zjeżdżają maksymalnie w lewo, a z prawego pasa w prawo. Jeśli pasów ruchu jest więcej, auta z lewego zjeżdżają do lewej krawędzi, a z pozostałych - do prawej.

Należy umożliwić przejazd służbom ratunkowym zawsze, gdy ruch na trasie zaczyna zwalniać lub jest całkowicie zablokowany.

Jak powinien wyglądać korytarz życia? Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Funkcjonariusze przypominają, że utworzenie korytarza życia jest obowiązkowe. Za blokowanie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu grozi odpowiedzialność karna.

