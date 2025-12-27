Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lubuskie

Po wypadku nie czekali. Zawracali korytarzem życia pod prąd. Nagranie

Zawracali korytarzem życia
Korytarzem życia na s3
Źródło: Kontakt24/Sylwia
Po tym, jak samochód uderzył w bariery na drodze S3 na wysokości miejscowości Skwierzyna (województwo lubuskie), powstał korytarz życia. Część kierowców postanowiła jednak nie czekać i zaczęła zawracać. Nagrała to pani Sylwia. Film przesłała na Kontakt24.

Do zdarzenia doszło w piątek po godzinie 18. Pani Sylwia nagrała osiem samochodów, które zawracały korytarzem życia.

- My staliśmy w korku, ale w ten sposób pojechało naprawdę wiele aut. Sprawę zgłaszaliśmy też na policję - skomentowała autorka nagrania, pani Sylwia. 

Samochód uderzył w barierki

Młodszy aspirant Alicja Kowalczyk z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu powiedziała tvn24.pl, że tego dnia było wiele zdarzeń na drogach w powiecie. Po godzinie 18 na S3 na wysokości Skwierzyny korytarz życia został prawdopodobnie utworzony dla kierowcy, który uderzył w barierki na drodze. Nikomu nic poważnego się nie stało, ale droga przez długi czas była zablokowana.

Alicja Kowalczyk dodała, że funkcjonariusze zajmą się sprawą kierowców, którzy zawracali korytarzem życia.

Jak utworzyć korytarz życia?

Zasady tworzenia korytarza ratunkowego są zawsze takie same: na drogach dwupasmowych auta z lewego pasa zjeżdżają maksymalnie w lewo, a z prawego pasa w prawo. Jeśli pasów ruchu jest więcej, auta z lewego zjeżdżają do lewej krawędzi, a z pozostałych - do prawej.

Należy umożliwić przejazd służbom ratunkowym zawsze, gdy ruch na trasie zaczyna zwalniać lub jest całkowicie zablokowany.

Jak powinien wyglądać korytarz życia?
Jak powinien wyglądać korytarz życia?
Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Funkcjonariusze przypominają, że utworzenie korytarza życia jest obowiązkowe. Za blokowanie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu grozi odpowiedzialność karna. 

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asz, MAK/b

Źródło: tvn24.pl, Kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24/Sylwia

Udostępnij:
TAGI:
Korytarz życiaLubuskieWypadki
Czytaj także:
Opady marznące
Prawie cała Polska objęta alarmami, miejscami nawet drugiego stopnia
METEO
Pilne
Tusk: będę dziś rozmawiał z przywódcami o szansach na pokój w Ukrainie
Polska
Doszło do samozapłonu auta
Jechała z rodziną, ich auto uderzyło w skarpę i spłonęło
WARSZAWA
Zakaz handlu w niedziele
Tego dnia większe sklepy będą zamknięte
BIZNES
Ćwiczenia fizyczne na siłowni, aktywność, sport
Wspomagacze, sygnały, kotwice. Jak wytrwać w postanowieniach noworocznych
Polska
Silny wiatr nad Bałtykiem
Alert RCB. "Zabezpiecz dobytek"
METEO
staruszka bez falsz
91-letnia Helen "aresztowana za kradzież leków". Coś tu się nie klei
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
Fenomenalna Gąsienica-Daniel. Najlepszy wynik w karierze
EUROSPORT
Donald Trump
Trump "wstrząsnął" całym światem
BIZNES
Kontrole przewozu osób
Kierowcy bez praw jazdy i poszukiwani. Policja podsumowała kontrole
WARSZAWA
Porywy wiatru w Skandynawii w sobotę
Burza nad Skandynawią. Odwołano promy do Polski
METEO
portfel pieniadze oszczednosci shutterstock_2495156271
Gotówka na fali. Tych banknotów jest najwięcej
BIZNES
Kijów, Ukraina (27.12.2025)
Wybuchy i ogień w Kijowie. Rośnie liczba ofiar zmasowanego ataku
Świat
W Rio de Janeiro w Boże Narodzenie było 40 stopni
Fala upałów na Boże Narodzenie. "Jest niesamowicie gorąco"
METEO
Muzeum Fryderyka Chopina
Polska premiera w HBO, Muzeum Chopina czasowo zamknięte, francuska muzyka niematerialnym dziedzictwem
KADR NA KINO
imageTitle
Hannawald typuje przed Turniejem Czterech Skoczni. Jeden wielki faworyt
EUROSPORT
Akcja strażaków przy Bakalarskiej
W nocy spaliły się kontenery. Policja zatrzymała 36-latka
WARSZAWA
ateny grecja - Konstantinos Dimitros shutterstock_2566477875
Ciemne chmury nad branżą. "Miliony Europejczyków chcą kupować"
BIZNES
Bójka przed dyskoteką. 18-latek nie żyje
Ciało 18-latka znalezione przed dyskoteką. Są wyniki sekcji zwłok
Białystok
Pędził na obwodnicy pod Mławą 252 kilometry na godzinę
252 kilometry na godzinę na liczniku, bo "spieszył się na samolot"
WARSZAWA
Zełenski i Trump w Białym Domu
Zełenski "ujawni karty" na spotkaniu z Trumpem? "Najwyraźniej będzie gotowy"
Świat
Pożar domu jednorodzinnego
Tragiczny skutek pożaru. Przyczyną mogła być świeczka
Łódź
Możliwa gołoledź
Jak jeździć po śliskiej nawierzchni. "Po pierwsze maksymalna koncentracja"
METEO
imageTitle
Czołowy tenisista rezygnuje z Australian Open. "To nie byłoby mądre"
EUROSPORT
prad shutterstock_2646359747
Ryzyko, które nie zniknie. "Europa jest na rozdrożu"
BIZNES
Śmiertelne potrącenie rowerzysty w Gdyni
Dwa śmiertelne wypadki na Pomorzu. Nie żyją rowerzysta i pieszy
Trójmiasto
Zdewastowana klatka schodowa jednej z kamienic przy ulicy Łagiewnickiej
Woda ze zdroju, szczury w piwnicy, ognisko pod drzwiami
Bartosz Żurawicz
W Wielkopolsce zawyją syreny alarmowe (zdj. ilustracyjne)
Zawyją syreny. Alert RCB w Wielkopolsce
Poznań
imageTitle
Legendarny start Stocha. "Jak teraz mogę się porównywać do Kamila?"
EUROSPORT
Ślisko na chodnikach w Warszawie
"Jedno wielkie lodowisko". Ślisko na chodnikach
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica