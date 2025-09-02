Zaparkował przed zakładem i zaczął strzelać. Celem była kobieta

Rawicz (woj. wielkopolskie) Źródło: Google Earth Pro

Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 15. - Dyżurny rawickiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który miał oddawać strzały z broni pneumatycznej, siedząc w zaparkowanym samochodzie. Na miejsce natychmiast skierowano patrol, który potwierdził zgłoszenie - wyjaśnia aspirant sztabowa Beata Jarczewska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu.

Strzały z auta

Na miejscu zatrzymany został 53-letni mieszkaniec powiatu rawickiego. Mężczyzna zdążył oddać kilkanaście strzałów w kierunku osób wychodzących z jednego z zakładów pracy w Rawiczu.

- Jak ustalono w toku czynności, głównym celem mężczyzny była jedna z kobiet znajdujących się w pobliżu. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń - informuje Jarczewska.

Mężczyzna był pijany, badanie wykazało niemal 2,5 promila alkoholu we krwi. - Usłyszał zarzuty dotyczące kierowania gróźb karalnych oraz narażenia osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia - podaje Jarczewska.

Dodatkowo mężczyzna odpowie też za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Decyzją sądu 53-latek został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Grożą mu trzy lata więzienia.