Zlikwidowali narkotykowe laboratoria, zatrzymali trzy osoby
Funkcjonariusze CBŚP w dwóch miejscowościach znaleźli i zlikwidowali nielegalne laboratoria narkotykowe, służące do produkcji klofedronu. Znajdowały się w budynkach gospodarczych i były przygotowane do produkcji na dużą skalę.
Podczas akcji policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy nadzorowali wytwarzanie narkotyków. Później w ich ręce wpadła trzecia osoba.
Na miejscu funkcjonariusze CBŚP znaleźli duże ilości narkotyków - ponad 50 kilogramów klofedronu oraz ponad 150 kilogramów innych substancji odurzających i psychotropowych. Było tam również pół tony półproduktów służących do produkcji narkotyków.
Areszty dla zatrzymanych
"Szacunkowa wartość zabezpieczonych środków odurzających oraz substancji psychotropowych na czarnym rynku wynosi około 3,5 miliona złotych" - informuje Centralne Biuro Śledcze Policji.
W trakcie działań policjanci znaleźli również broń palną, która została przekazana do dalszych badań. Śledczy ustalili, że grupa mogła działać od grudnia 2025 roku.
Zatrzymani mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury w Szczecinie, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz produkcji dużych ilości narkotyków. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu.