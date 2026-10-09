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Lubuskie

Bus wypadł z drogi i dachował. Dwie osoby ciężko ranne

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Bus dachował po uderzeniu w bariery
Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" (wideo ilustracyjne)
Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: KPP Żagań
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Trzy osoby trafiły do szpitala po wypadku busa w Luboszowie. Według wstępnych ustaleń 37-letni kierowca prawdopodobnie zasnął za kierownicą, uderzył w bariery, a pojazd dachował.

Do groźnego wypadku doszło w piątek około godziny 8 w Luboszowie koło Iłowej w województwie lubuskim.

- Kierowca busa prawdopodobnie zasnął za kierownicą, uderzył w bariery i samochód dachował. W pojeździe były trzy osoby - wszyscy trafili do szpitala, w tym dwóch pasażerów w stanie ciężkim - informuje podkomisarz Arkadiusz Szlachetko z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu.

Bus dachował po uderzeniu w bariery
Bus dachował po uderzeniu w bariery
Źródło zdjęcia: KPP Żagań

Na miejscu pracują służby. Lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Według ustaleń policji, 37-letni kierowca był trzeźwy.

Utrudnienia w ruchu

Autostrada A18 jest przejezdna. - W tej chwili zablokowany jest zjazd i wjazd w kierunku Iłowej - dodaje policjant.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
województwo lubuskieWypadek
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