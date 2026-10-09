Bus wypadł z drogi i dachował. Dwie osoby ciężko ranne
Do groźnego wypadku doszło w piątek około godziny 8 w Luboszowie koło Iłowej w województwie lubuskim.
- Kierowca busa prawdopodobnie zasnął za kierownicą, uderzył w bariery i samochód dachował. W pojeździe były trzy osoby - wszyscy trafili do szpitala, w tym dwóch pasażerów w stanie ciężkim - informuje podkomisarz Arkadiusz Szlachetko z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu.
Na miejscu pracują służby. Lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Według ustaleń policji, 37-letni kierowca był trzeźwy.
Utrudnienia w ruchu
Autostrada A18 jest przejezdna. - W tej chwili zablokowany jest zjazd i wjazd w kierunku Iłowej - dodaje policjant.
Źródło: tvn24.pl