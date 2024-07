Policjanci z Gubina (woj. lubuskie) zatrzymali obcokrajowca poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania, który jest podejrzany o zabójstwo w Niemczech. Mężczyzna awanturował się w lombardzie, więc właściciel powiadomił funkcjonariuszy. O ekstradycji 34-latka do Niemiec zdecyduje polski sąd.

Do zdarzenia doszło 22 lipca w Gubinie. Dyżurny gubińskiego komisariatu otrzymał zgłoszenie o awanturującym się pijanym kliencie lombardu. Mężczyzna zdążył uciec, zanim na miejsce przyjechali policjanci.

Komisarz Justyna Kulka, rzeczniczka policji Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim, przekazała, że awanturujący się mężczyzna został zauważony przez mundurowych w pobliskim parku. - Policjanci rozpoznali mężczyznę jako poszukiwanego przez policję niemiecką do sprawy zabójstwa. Jego zachowanie wskazywało, że jest pod wpływem alkoholu, ale odmówił badania alkomatem - dodała.

34-latek został zatrzymany i doprowadzony do komisariatu.

Mężczyzna trafił do Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. Tam z jego udziałem zostały przeprowadzone dalsze czynności. Prokuratura zawnioskowała do sądu o tymczasowy areszt, do którego sąd się przychylił.