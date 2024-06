"Potrząsała noworodkiem, podrzucała nim i zakrywała mu usta" - tak swoim dwudziestodwutygodniowym dzieckiem miała opiekować się Nikola G. Dziecko trafiło do szpitala z tak rozległymi obrażeniami, że nie udało się go uratować. Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wielkopolskim właśnie zmieniła treść zarzutów dla ojca chłopca i uzupełniła te dla matki.

Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wielkopolskim prowadzi śledztwo w sprawie śmierci pobitego dwudziestodwutygodniowego noworodka. Mateusz trafił w ciężkim stanie do szpitala pod koniec marca. Niestety nie udało się go uratować.

"Potrząsała noworodkiem, podrzucała nim i zasłaniała mu usta"

Według ustaleń śledczych to matka dziecka miała się w głównej mierze przyczynić do śmierci noworodka. - Zarzuty matki zostały uzupełnione, przede wszystkim o skutek. Jej działania doprowadziły do śmierci dziecka. Kobieta usłyszała zarzut z artykułu 207 p. 1a kodeksu karnego w zbiegu z artykułami 157 p.1 i 156 p.3 kodeksu karnego. Dotyczą one znęcania się fizycznego oraz spowodowania obrażeń, które ostatecznie doprowadziły do śmierci - mówi tvn24.pl Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim.