Był pijany i pod wpływem narkotyków. Odpowie za śmierć motocyklisty

Do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim trafił akt oskarżenia przeciwko 43-letniemu Marcinowi F. Dotyczy wypadku, w którym zginął motocyklista.

W piątek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. Mariola Wojciechowska-Grześkowiak poinformował, że akt oskarżenia przeciwko Marcinowi F. trafił do sądu rejonowego w tym mieście.

- Ustalono, że 43-letni Marcin F. doprowadził do wypadku, kierując pod wpływem amfetaminy i alkoholu w stężeniu powyżej 0,5 promila we krwi - powiedziała prokurator Wojciechowska-Grześkowiak. Oprócz tego, prowadził samochód pomimo cofnięcia uprawnień do kierowania w 2018 roku, był też skazany w 2013 roku za prowadzenie pojazdu pod wpływem substancji psychotropowej.