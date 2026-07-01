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Lubuskie

Ropa zalała auta na drodze. "Nagle koniec świata, szyby czarne"

Bus zalany ropą
Baranówko. Uszkodzony ropociąg. Ropa zalała przejeżdząjace auta
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Pod Baranówkiem (woj. lubuskie) koparka uszkodziła ropociąg. Tryskająca ropa rozlała się przejeżdżające samochody, drogę i las. - Widzieliśmy tylko taką łunę z góry, która zaczęła na nas padać - mówi jeden z kierowców.

Strażacy informację o wycieku ropy naftowej z ropociągu w pobliżu miejscowości Baranówko przy drodze wojewódzkiej numer 130 odebrali o godzinie 7.20.

- Na miejscu pracują lokalne ochotnicze straże pożarnej oraz grupa chemiczna z Gorzowa Wielkopolskiego. Wyciekło 40 metrów sześciennych nieprzetworzonej ropy - poinformował oficer prasowy aspirant Karol Brzozowski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim.

Na miejsce wezwany został także Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Uszkodzony ropociąg
Uszkodzony ropociąg
Źródło zdjęcia: TVN24

Auta w ropie

Do uszkodzenia doszło podczas prac ziemnych związanych z wymianą rur.

- Podczas prac odkrywkowych koparka uszkodziła istniejący stary rurociąg. Płynęła nim ropa pod dużym ciśnieniem. Doszło do uszkodzenia. Ropa wytrysnęła pod dużym ciśnieniem do góry - mówi brygadier Dariusz Szymura z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim.

Ropa wyciekła na jezdnię, zalała przejeżdżające nią auta. - Nagle koniec świata. Szyby czarne, nie wiedziałem, co to jest. Dopiero w momencie, jak już to minęliśmy i przetarliśmy wycieraczkami, było widać, że to coś tłustego - opowiada jeden z kierowców.

Kierowcom ropa przesłoniła widoczność
Kierowcom ropa przesłoniła widoczność
Źródło zdjęcia: TVN24

- Widzieliśmy tylko taką łunę z góry, która zaczęła na nas padać. Jak już w nią wjechaliśmy, to wiedzieliśmy, że to jest substancja ropopochodna - mówi inny poszkodowany kierowca.

Nie wiadomo, ile samochodów zostało zalanych ropą, bo nie wszyscy kierowcy zatrzymali się po zdarzeniu. - Jeżeli bym ruszył, to koła rozniosą to wszystko po asfalcie - zauważa pierwszy z kierowców.

Bus zalany ropą
Bus zalany ropą
Źródło zdjęcia: TVN24

- Parę aut przed nami pojechało dalej. Nie wiem po co, bo to bez sensu. Gdzie oni to umyją? - dziwi się drugi kierowca.

Trasa była nieprzejezdna. Strażacy musieli m.in. zneutralizować ślady jakie zostawiły samochody, których kierowcy odjechali z miejsca zdarzenia.

Widok z kabiny ciężarówki
Widok z kabiny ciężarówki
Źródło zdjęcia: TVN24

Las został skażony

Skażony został również fragment lasu. - Ropa jest odpompowywana. Prowadzimy działania zabezpieczające i neutralizujące to zdarzenie. Położyliśmy poduszkę piany na rozlewisko, żeby zmniejszyć parowanie - mówił Szymura.

Zanieczyszczony las ma powierzchnię 20 arów. - Będziemy robić przecinkę leśną na granicy zdrowego i skażonego lasu, żeby go odizolować - tłumaczył Szymura.

Ropa spływająca po ciężarówce
Ropa spływająca po ciężarówce
Źródło zdjęcia: TVN24

PERN: dostawy ropy niezagrożone

Oświadczenie w sprawie zdarzenia zamieściła spółka PERN, do której należy ropociąg.

"W chwili zdarzenia rurociąg nie był eksploatowany i nie prowadzono nim tłoczenia ropy naftowej" - informuje.

Jak podkreślono, nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców. "Sytuacja nie ma wpływu na funkcjonowanie pozostałej infrastruktury PERN ani na bieżącą realizację dostaw ropy naftowej do klientów" - zapewnia PERN.

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Źródło: tvn24.pl
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