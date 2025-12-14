Spacerowicz zauważył "części obiektu przypominające drona". Akcja służb

Fragmenty drona znalezione w miejscowości Żelizna Źródło: TVN24

"Dziś około godz. 13.00 w m. Żelizna powiecie radzyńskim mężczyzna podczas spaceru po lesie zauważył części obiektu przypominające drona" - przekazała na platformie X Komenda Powiatowa Policji w Radzyniu Podlaskim. Mundurowi zabezpieczają teren.

Policja: styropianowa obudowa i silnik

- Funkcjonariusze, którzy udali się na miejsce odnaleźli rozbitego drona, styropianową obudowę i silnik - poinformowała nadkomisarz Anna Kamola z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Przed kamerą TVN24 powiedziała, że "nie był to na pewno dron, który służył do celów przemytniczych".

- Obiekt został ujawniony w głębi lasu, a więc z daleka od zabudowań mieszkalnych - podkreśliła.

O sprawie powiadomiono m.in. Żandarmerię Wojskową w Białej Podlaskiej oraz Prokuraturę Rejonową w Radzyniu Podlaskim.

🚨 Dziś około godz. 13.00 w m. Żelizna pow. #radzyński, mężczyzna podczas spaceru po lesie zauważył części obiektu przypominające drona.



Policjnaci z @KPPRadzynPodl zabezpieczają teren.



Powiadomiliśmy odpowiednie służby, w tym Żandarmerię Wojskową w Białej Podlaskiej oraz… pic.twitter.com/RRPN7Z3GHv — Policja Lubelska 🇵🇱 (@PolicjaLubelska) December 14, 2025

Żandarmeria: przekażemy sprawę prokuraturze

Major Damian Stanula, rzecznik Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie powiedział tvn24.pl, że żołnierze prowadzą oględziny oraz realizują pozostałe czynności procesowe.

- Sprawa zostanie następnie przekazana do wydziału do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie - zaznaczył.

We wrześniu drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną

W nocy z 9 na 10 września polską przestrzeń powietrzną wielokrotnie naruszyły drony w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zestrzeliło polskie i sojusznicze lotnictwo. W Wyrykach-Woli (województwo lubelskie) został zniszczony dach domu mieszkalnego i uszkodzony samochód osobowy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura.

