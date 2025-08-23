Logo strona główna
Lublin

Zjechała z drogi i uderzyła w drzewo. Dwie osoby w szpitalu

Zjechała z drogi i uderzyła w drzewo
Do zdarzenia doszło na terenie powiatu radzyńskiego
Źródło: Google Earth
Wypadek pod Radzyniem Podlaskim (Lubelskie). 35-latka straciła panowanie nad samochodem, zjechała z drogi i uderzyła w drzewo - informuje policja. Dwie osoby, w tym siedmioletnia pasażerka, trafiły do szpitala.

Do zdarzenia doszło w czwartek po południu w Zbulitowie Dużym (powiat radzyński). - Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierująca samochodem osobowym na łuku drogi straciła panowanie nad autem, a następnie zjechała na prawe pobocze i uderzyła w przydrożne drzewo - relacjonuje komisarz Piotr Mucha z policji w Radzyniu Podlaskim.

To, co zostało z renault megane, widać na opublikowanych przez funkcjonariuszy zdjęciach.

Zjechała z drogi i uderzyła w drzewo
Zjechała z drogi i uderzyła w drzewo
Źródło: KPP Radzyń Podlaski
Zjechała z drogi i uderzyła w drzewo
Zjechała z drogi i uderzyła w drzewo
Źródło: KPP Radzyń Podlaski

Kierująca i siedmiolatka w szpitalu

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który następnie przetransportował 35-latkę do szpitala. W wypadku ranna została też siedmioletnia dziewczynka. Od kierującej pobrano krew do badań, by sprawdzić, czy była trzeźwa.

Okoliczności wypadku są nadal wyjaśniane, a policjanci po raz kolejny apelują o rozwagę na drodze.

Autorka/Autor: tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Radzyń Podlaski

Udostępnij:
TAGI:
Drogi w PolscePolicjaLubelskieWojewództwo lubelskie
