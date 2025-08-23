Zjechała z drogi i uderzyła w drzewo. Dwie osoby w szpitalu

Do zdarzenia doszło na terenie powiatu radzyńskiego Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w czwartek po południu w Zbulitowie Dużym (powiat radzyński). - Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierująca samochodem osobowym na łuku drogi straciła panowanie nad autem, a następnie zjechała na prawe pobocze i uderzyła w przydrożne drzewo - relacjonuje komisarz Piotr Mucha z policji w Radzyniu Podlaskim.

To, co zostało z renault megane, widać na opublikowanych przez funkcjonariuszy zdjęciach.

Zjechała z drogi i uderzyła w drzewo Źródło: KPP Radzyń Podlaski

Zjechała z drogi i uderzyła w drzewo Źródło: KPP Radzyń Podlaski

Kierująca i siedmiolatka w szpitalu

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który następnie przetransportował 35-latkę do szpitala. W wypadku ranna została też siedmioletnia dziewczynka. Od kierującej pobrano krew do badań, by sprawdzić, czy była trzeźwa.

Okoliczności wypadku są nadal wyjaśniane, a policjanci po raz kolejny apelują o rozwagę na drodze.

OGLĄDAJ: Pędzą, są z siebie dumni. Potem "skutki są tragiczne" Zobacz cały materiał

OGLĄDAJ: TVN24 HD