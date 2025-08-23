Zjechała z drogi i uderzyła w drzewo. Dwie osoby w szpitalu

Do zdarzenia doszło w czwartek po południu w Zbulitowie Dużym (powiat radzyński). - Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierująca samochodem osobowym na łuku drogi straciła panowanie nad autem, a następnie zjechała na prawe pobocze i uderzyła w przydrożne drzewo - relacjonuje komisarz Piotr Mucha z policji w Radzyniu Podlaskim.
To, co zostało z renault megane, widać na opublikowanych przez funkcjonariuszy zdjęciach.
Kierująca i siedmiolatka w szpitalu
Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który następnie przetransportował 35-latkę do szpitala. W wypadku ranna została też siedmioletnia dziewczynka. Od kierującej pobrano krew do badań, by sprawdzić, czy była trzeźwa.
Okoliczności wypadku są nadal wyjaśniane, a policjanci po raz kolejny apelują o rozwagę na drodze.
Autorka/Autor: tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP Radzyń Podlaski