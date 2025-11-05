Logo strona główna
Lublin

Pijana uczestniczka kolizji. Media: to sędzia

Zamość
Źródło: Google Earth
Na ulicy Wyszyńskiego w Zamościu zderzyły się dwa samochody. Okazało się, że kierująca jednym z nich piła wcześniej alkohol. Jak podaje Onet, to sędzia miejscowego sądu.

Do kolizji doszło po godzinie 10 rano. Jak informuje podkom. Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowa policji w Zamościu, w zdarzeniu nikt nie został ranny.

- Policjanci po przyjeździe na miejsce zdarzenia ustalili, że 59-letnia kierująca suzuki najechała na tył poprzedzającego pojazdu marki Honda. Badanie jej stanu trzeźwości wykazało, że miała w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu – przekazuje rzeczniczka.

Onet poinformował, że kierująca suzuki to sędzia Sądu Okręgowego w Zamościu. Policja oficjalnie nie potwierdza tej informacji. - Nie mogę udzielić informacji o miejscu zatrudnienia lub tożsamości uczestników zdarzenia – zastrzega w rozmowie z tvn24.pl Krukowska-Bubiło.

59-latka została zatrzymana przez policję.

Art. 80 § 1.  Sędzia nie może być zatrzymany ani pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zezwolenia właściwego sądu dyscyplinarnego. Nie dotyczy to zatrzymania w razie ujęcia sędziego na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. Do czasu wydania uchwały zezwalającej na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej wolno podejmować tylko czynności niecierpiące zwłoki. § 2. O zatrzymaniu sędziego niezwłocznie powiadamia się prezesa sądu apelacyjnego właściwego ze względu na miejsce zatrzymania. Może on nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego sędziego. O fakcie zatrzymania sędziego prezes sądu apelacyjnego niezwłocznie zawiadamia Krajową Radę Sądownictwa, Ministra Sprawiedliwości i Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.
Prawo o ustroju sądów powszechnych – immunitet sędziowski
pc

Autorka/Autor: wini/gp

Źródło: tvn24.pl / Onet

Źródło zdjęcia głównego: Darek Delmanowicz/PAP

Alkohol sędziowie Zamość
