Czołowe zderzenie. Cztery osoby, w tym dwoje dzieci, ranne

Do zdarzenia doszło w powiecie biłgorajskim Źródło: tvn24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju otrzymał w środę, 8 października około godziny 18:40 zgłoszenie o wypadku w Woli Dużej . Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, 25-letni kierowca audi, jadąc w kierunku Zamościa, na prostym odcinku drogi ze wzniesieniem podjął manewr wyprzedzania i zderzył się czołowo z jadącym z naprzeciwka citroenem. Samochodem kierowała 33-letnia kobieta, która podróżowała z dwójką dzieci w wieku 6 i 10 lat.

Do szpitala trafiła kobieta z dwójką dzieci oraz kierowca drugiego auta Źródło: KPP Biłgoraj

Cztery osoby w szpitalu

Wszystkie osoby uczestniczące w zdarzeniu zostały z poważnymi obrażeniami przetransportowane do szpitali. Na miejsce wezwano także załogę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, która zabrała z miejsca wypadku dwoje dzieci.

Policjanci przez kilka godzin prowadzili czynności procesowe - zabezpieczali ślady, prowadzili oględziny miejsca wypadku i przesłuchiwali świadków. W czasie tych działań droga była całkowicie zablokowana, a ruch odbywał się wyznaczonymi objazdami.

- Obecnie ustalamy dokładne okoliczności i przyczyny tego zdarzenia. Apelujemy również o zachowanie ostrożności i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego - przekazała starszy aspirant Joanna Klimek z KPP w Biłgoraju.