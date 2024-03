czytaj dalej

Jacek Pauli, ubiegający się o reelekcję burmistrz Skarszew (woj. pomorskie), w dość nietypowy sposób stara się przekonywać wyborców do tego, że należy walczyć z osobami zaśmiecającymi lasy. W jednym ze spotów wykorzystał w tym celu czołg, co nie wszystkim przypadło do gustu. Z kolei jeden z kandydatów na radnego Lublina (woj. lubelskie) idzie do wyborów śpiewająco. W Mysłowicach (woj. śląskie) startujący na prezydenta zdecydował się na tatuaż z logotypem miasta.