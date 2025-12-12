Kierowca busa wjechał w seniorkę na pasach. Nie przeżyła

Tragiczny wypadek w Suchodołach, nie żyje 84-letnia kobieta Źródło: KPP Krasnystaw

Do wypadku doszło w piątek (12 grudnia) około godziny 6:15. Oficer dyżurny krasnostawskiej policji otrzymał wówczas informację o potrąceniu pieszej w miejscowości Suchodoły na drodze krajowej numer 17.

"Policjanci ustalili, że kierujący busem marki Renault 39-latek, poruszając się w stronę Lublina, nie ustąpił pierwszeństwa pieszej znajdującej się na oznakowanym i oświetlonym przejściu dla pieszych, w wyniku czego ją potrącił. Do zdarzenia doszło w obszarze zabudowanym" - przekazała podkomisarz Anna Chuszcza z policji w Krasnymstawie.

Nieprzytomna 84-latka została przetransportowana przez załogę karetki pogotowia do szpitala, gdzie zmarła w wyniku poniesionych obrażeń.

39-latek był trzeźwy. Podróżował z siedmioma pasażerami. Żadna z osób znajdująca się w pojedzie nie odniosła obrażeń. Kierujący został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie.

Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą postępowanie mające wyjaśnić wszystkie okoliczności tego tragicznego w skutkach wypadku. Funkcjonariusze apelują też do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie ostrożności i przestrzeganie przepisów.