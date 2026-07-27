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Lublin

Tragedia podczas pokazu kaskaderskiego

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Tragiczny wypadek podczas pokazów kaskaderskich
Radzyń Podlaski
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: KPP w Radzyniu Podlaskim
Wypadek podczas pokazu kaskaderskiego w Radzyniu Podlaskim. W trakcie wykonywania ewolucji doszło do potrącenia 61-letniego kaskadera. Mężczyzna trafił do szpitala, jednak jego życia nie udało się uratować. Sprawę wyjaśnia prokuratura.

Komisarz Piotr Mucha z Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim podał, że do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 20.30 na targowisku miejskim.

- Podczas pokazu kaskaderskiego 73-letni kierujący BMW, wykonując ewolucję polegającą na jeździe autem, które ma podniesione koła prawej strony, przejeżdżając nad innym uczestnikiem pokazów, stracił panowanie w wyniku czego prawe koła pojazdu opadły na podłoże, przygniatając i przejeżdżając mężczyznę - przekazał policjant.

61-latek z obrażeniami ciała trafił do szpitala, gdzie niestety zmarł.

Tragiczny wypadek podczas pokazów kaskaderskich
Tragiczny wypadek podczas pokazów kaskaderskich
Źródło zdjęcia: KPP w Radzyniu Podlaskim

Śmierć kaskadera, prokuratorskie śledztwo

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie prokurator Marcin Kozak poinformował, że śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci.

- Obaj mężczyźni - zmarły i kierujący samochodem - to obywatele Czech, którzy od wielu lat zajmowali się pokazami kaskaderskimi. 73-latek został zatrzymany do wyjaśnienia i w poniedziałek ma zostać przesłuchany. Nikt nie usłyszał na razie zarzutów - podkreślił rzecznik.

Śledczy będą też sprawdzali, czy pokaz kaskaderski odbywał się zgodnie z regułami zachowania ostrożności i bezpieczeństwa. Organizator, jak i zatrzymany kierowca, byli trzeźwi.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
LubelskieWypadekPolicja
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
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