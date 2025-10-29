Nie żyje 17-latek, jest decyzja sądu w sprawie jego 13-letniego brata

Nie żyje 17-latek. Policja zatrzymała jego 13-letniego brata Źródło: TVN24

Do tragedii doszło w środę na terenie gminy Borki (powiat Radzyń Podlaski, województwo lubelskie). Policję po godzinie 3 w nocy poinformował jeden z mieszkańców.

Jak informuje podinsp. Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, na miejscu służby znalazły ciężko rannego 17-latka, któremu pomocy udzielał już zespół ratownictwa medycznego. Chłopak został zabrany do szpitala, gdzie kilka godzin później zmarł.

Policja zatrzymała 13-letniego brata ofiary.

W domu byli też rodzice chłopców

O sprawie pierwsze poinformowało RMF FM. Jak przekazał reporter rozgłośni, w nocy w domu, poza braćmi, byli też ich rodzice.

W rodzinie w ciągu dwóch ostatnich lat nie było interwencji policji. Nie była też objęta procedurą Niebieskiej Karty.

Jak mówi nam podinsp. Andrzej Fijołek, sprawa została przekazana do sądu rodzinnego.

"Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż nieletni popełnił czyn karalny"

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim (Lubelskie) zdecydował w czwartek, że 13-latek podejrzany o zabójstwo 17-letniego brata zostanie umieszczony na trzy miesiące w schronisku dla nieletnich. Do tragedii doszło w środę w nocy na terenie gminy Borki.

- Sąd rodzinny, Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim postanowił zastosować wobec nieletniego środek tymczasowy w postaci umieszczenia w schronisku dla nieletnich na okres trzech miesięcy od daty zatrzymania – poinformował na briefingu prasowym rzecznik Sądu Okręgowego w Lublinie sędzia Andrzej Mikołajewski.

Jak dodał, sąd uznał, że "istnieje duże prawdopodobieństwo, iż nieletni popełnił czyn karalny".

Sąd wysłuchał nieletniego

W czwartek Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim Wydział Rodzinny i Nieletnich przeprowadził wysłuchanie nieletniego. Sędzia Mikołajewski powiedział, że posiedzenie sądu odbywało się przy drzwiach zamkniętych. - Nieletni składał wyjaśnienia, natomiast jaka była ich konkretnie treść, niestety nie mogę przekazać – dodał.

Nie ujawnił też żadnych szczegółów tragedii, powodów takiego zachowania chłopca, ani przebiegu posiedzenia sądu.

Podkreślił, że sąd umieścił małoletniego w schronisku dla nieletnich, mając na uwadze także dobro tego dziecka. Nie podał, do którego schroniska chłopiec trafi. Tłumaczył, że jest to jednostka wyspecjalizowana pod kątem pobytu nieletnich, w stosunku do których istnieje podejrzenie, że popełnili czyny karalne.

- Tam będzie miał zapewnioną opiekę, jaką powinien mieć, bo to też dla sądu było istotne, żeby tym nieletnim w odpowiedni się sposób zająć. Natomiast jest to środek izolacyjny, co oznacza, że nie będzie przebywał w domu – dodał sędzia.

Mikołajewski powiedział, że sąd będzie prowadził dalsze postępowanie dowodowe, m.in. sporządzał wywiad środowiskowy, przesłuchiwał świadków, prawdopodobnie zlecał też opinie biegłych. Rzecznik nie ujawnił żadnych informacji o ewentualnych prowadzonych badaniach 13-latka.

- To jest naprawdę bardzo poważna sytuacja, tragiczna dla całej tej rodziny i dla tego chłopca – zaznaczył.

Dopytywany o ewentualne konsekwencje, jakie będzie musiał ponieść 13-latek, sędzia Mikołajewski powiedział, że w przypadku czynu, co którego istnieje prawdopodobieństwo, iż chłopiec go popełnił, sąd może wymierzyć najsurowszy środek w postaci pobytu w zakładzie poprawczym. Wskazał jednocześnie, że sąd może też orzec środki łagodniejsze, gdy uzna, że będą wystarczające dla resocjalizacji i wsparcia tego dziecka.

Zapewniona pomoc psychologiczna

Żadnych dodatkowych szczegółów tej sprawy nie chce też ujawniać policja. Rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie podinsp. Andrzej Fijołek, informując o interwencji policji w gminie Borki powiedział, że "z uwagi na charakter sprawy" materiały z wykonanych na miejscu przez policjantów czynności przekazano do Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Radzyniu Podlaskim.

Sprawą zabójstwa 17-latka nie zajmuje się prokuratura. Według nieoficjalnych informacji, rodzina chłopców nie miała założonej niebieskiej karty, nie było tam wcześniej interwencji policji.

Rzecznik lubelskiego kuratora oświaty Artur Pawłowski powiedział, że już w środę uczniowie obu szkół, do których uczęszczali 13-latek i 17-latek zostali objęci pomocą psychologów, którzy prowadzą z nimi działania wspierające.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

