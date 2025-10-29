Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Nie żyje 17-latek, jest decyzja sądu w sprawie jego 13-letniego brata

Pobicie i śmierć mężczyzny w Grodzisku Mazowieckim (zdj. ilustracyjne)
Nie żyje 17-latek. Policja zatrzymała jego 13-letniego brata
Źródło: TVN24
Policjanci zatrzymali 13-latka w związku ze śmiercią jego 17-letniego brata. Przyjechali do ich domu po wezwaniu przez jednego z mieszkańców. Nastolatek miał rany kłute i cięte, trafił do szpitala. Nie udało się go uratować. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim (Lubelskie) zdecydował w czwartek, że 13-latek zostanie umieszczony na trzy miesiące w schronisku dla nieletnich.

Do tragedii doszło w środę na terenie gminy Borki (powiat Radzyń Podlaski, województwo lubelskie). Policję po godzinie 3 w nocy poinformował jeden z mieszkańców.

Jak informuje podinsp. Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, na miejscu służby znalazły ciężko rannego 17-latka, któremu pomocy udzielał już zespół ratownictwa medycznego. Chłopak został zabrany do szpitala, gdzie kilka godzin później zmarł.

Policja zatrzymała 13-letniego brata ofiary.

W domu byli też rodzice chłopców

O sprawie pierwsze poinformowało RMF FM. Jak przekazał reporter rozgłośni, w nocy w domu, poza braćmi, byli też ich rodzice.

W rodzinie w ciągu dwóch ostatnich lat nie było interwencji policji. Nie była też objęta procedurą Niebieskiej Karty.

Jak mówi nam podinsp. Andrzej Fijołek, sprawa została przekazana do sądu rodzinnego.

"Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż nieletni popełnił czyn karalny"

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim (Lubelskie) zdecydował w czwartek, że 13-latek podejrzany o zabójstwo 17-letniego brata zostanie umieszczony na trzy miesiące w schronisku dla nieletnich. Do tragedii doszło w środę w nocy na terenie gminy Borki.

- Sąd rodzinny, Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim postanowił zastosować wobec nieletniego środek tymczasowy w postaci umieszczenia w schronisku dla nieletnich na okres trzech miesięcy od daty zatrzymania – poinformował na briefingu prasowym rzecznik Sądu Okręgowego w Lublinie sędzia Andrzej Mikołajewski.

Jak dodał, sąd uznał, że "istnieje duże prawdopodobieństwo, iż nieletni popełnił czyn karalny".

Sąd wysłuchał nieletniego

W czwartek Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim Wydział Rodzinny i Nieletnich przeprowadził wysłuchanie nieletniego. Sędzia Mikołajewski powiedział, że posiedzenie sądu odbywało się przy drzwiach zamkniętych. - Nieletni składał wyjaśnienia, natomiast jaka była ich konkretnie treść, niestety nie mogę przekazać – dodał.

Nie ujawnił też żadnych szczegółów tragedii, powodów takiego zachowania chłopca, ani przebiegu posiedzenia sądu.

Podkreślił, że sąd umieścił małoletniego w schronisku dla nieletnich, mając na uwadze także dobro tego dziecka. Nie podał, do którego schroniska chłopiec trafi. Tłumaczył, że jest to jednostka wyspecjalizowana pod kątem pobytu nieletnich, w stosunku do których istnieje podejrzenie, że popełnili czyny karalne.

- Tam będzie miał zapewnioną opiekę, jaką powinien mieć, bo to też dla sądu było istotne, żeby tym nieletnim w odpowiedni się sposób zająć. Natomiast jest to środek izolacyjny, co oznacza, że nie będzie przebywał w domu – dodał sędzia.

Mikołajewski powiedział, że sąd będzie prowadził dalsze postępowanie dowodowe, m.in. sporządzał wywiad środowiskowy, przesłuchiwał świadków, prawdopodobnie zlecał też opinie biegłych. Rzecznik nie ujawnił żadnych informacji o ewentualnych prowadzonych badaniach 13-latka.

- To jest naprawdę bardzo poważna sytuacja, tragiczna dla całej tej rodziny i dla tego chłopca – zaznaczył.

Dopytywany o ewentualne konsekwencje, jakie będzie musiał ponieść 13-latek, sędzia Mikołajewski powiedział, że w przypadku czynu, co którego istnieje prawdopodobieństwo, iż chłopiec go popełnił, sąd może wymierzyć najsurowszy środek w postaci pobytu w zakładzie poprawczym. Wskazał jednocześnie, że sąd może też orzec środki łagodniejsze, gdy uzna, że będą wystarczające dla resocjalizacji i wsparcia tego dziecka.

Zapewniona pomoc psychologiczna

Żadnych dodatkowych szczegółów tej sprawy nie chce też ujawniać policja. Rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie podinsp. Andrzej Fijołek, informując o interwencji policji w gminie Borki powiedział, że "z uwagi na charakter sprawy" materiały z wykonanych na miejscu przez policjantów czynności przekazano do Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Radzyniu Podlaskim.

Sprawą zabójstwa 17-latka nie zajmuje się prokuratura. Według nieoficjalnych informacji, rodzina chłopców nie miała założonej niebieskiej karty, nie było tam wcześniej interwencji policji.

Rzecznik lubelskiego kuratora oświaty Artur Pawłowski powiedział, że już w środę uczniowie obu szkół, do których uczęszczali 13-latek i 17-latek zostali objęci pomocą psychologów, którzy prowadzą z nimi działania wspierające.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: MAK/gp

Źródło: TVN24/PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
LublinZabójstwo
Czytaj także:
Drzewo spadło na samochód w województwie zachodniopomorskim
Powalone drzewa i ranni. Silny wiatr w Polsce
METEO
Stos ciał na ulicach Rio de Janeiro po krwawej operacji policji
"Najkrwawsza" tego typu operacja w historii. "Przerażenie" działaniem służb
Świat
Melissa zalała na Kubie wiele domów
"Katastrofalne" to "łagodne określenie"
METEO
Wrocławskie Pola Irygacyjne – ostoja ptaków i roślin chronionych
Ostoja przyrody w mieście, za trzy lata ma być rezerwatem
Wrocław
imageTitle
Jokić wyrównał rekord wszech czasów
Najnowsze
Zarzuty wobec rehabilitanta ze szpitala w Trzebnicy (zdjęcie ilustracyjne)
Obracali zakazanymi substancjami. Wśród zatrzymanych ksiądz i lekarz
Kraków
Burza, piorun
Gdzie jest burza? Grzmi, pada, wieje z dużą prędkością
METEO
shutterstock_2142462129
Rosja cenzuruje sieć na Krymie. Problemy z komunikatorami
BIZNES
Kaczyński
"Niestrategiczne znaczenie". Kaczyński zawiesza za nic?
Polska
imageTitle
Cash poluje na prestiżową nagrodę. Możesz mu pomóc
EUROSPORT
Tęcza nad Warszawą
Najpierw burza, potem tęcza
WARSZAWA
szkola klasa dzieci uczniowie shutterstock_398371210
"Sześć siedem" Słowem Roku 2025. Co powinni o nim myśleć rodzice?
Świat
awantura
Awantura z udziałem nowej burmistrz i radnego. Oboje twierdzą, że są poszkodowani
Wrocław
Arcybiskup Józef Michalik
Arcybiskup nagle trafił do szpitala. Interweniowali kardiolodzy
Polska
"Setki nowych krzyży" na Korsyce?
FAŁSZW proteście "postawili setki nowych krzyży"? To nie bunt mieszkańców
Zuzanna Karczewska
NFZ
Dodatkowe 3,5 miliarda złotych dla NFZ. Zabiegała o to minister zdrowia
Zdrowie
Proces toczy się przed poznańskim sądem
Zabił żonę i dwie małe córki. Wyrok dożywocia uchylony, bo orzekał "neosędzia"
Poznań
Strzelał do dzików w Józefowie
Wśród domów jednorodzinnych strzelał do dzików. Jeden nie przeżył
WARSZAWA
polsat shutterstock_2654855317
Żona Solorza odwołana z rady nadzorczej kolejnej spółki
BIZNES
Dariusz Matecki
Akt oskarżenia przeciwko Mateckiemu. "Zarzuty są porażające" 
Polska
lukoil shutterstock_2450438355
Wiadomo, komu Łukoil sprzeda swoje zagraniczne aktywa
BIZNES
Pogoda na Wszystkich Świętych i Zaduszki.
Jak znaleźć grób? Wyszukiwarki mogił i aplikacje
Polska
Wskoczył na maskę fiata i zatrzasnął drzwi kierowcy
Był zamaskowany, skoczył na maskę jadącego auta
Opole
Katarzyna Kęcka
Nowy model opieki nad pacjentem? Ministerstwo Zdrowia stawia na współpracę zawodów medycznych
Piotr Wójcik
euro pieniadze shutterstock_2245025629
"Perspektywy niepewne". Jest decyzja EBC w sprawie stóp procentowych
BIZNES
imageTitle
Czwartoligowiec napędził stracha Lechowi
EUROSPORT
Molestował dziewczynkę (zdjęcie ilustracyjne)
Miał być bezpieczny dom, był koszmar
Wrocław
1 listopada, Wszystkich Świętych, cmentarz
Czy na cmentarz trzeba będzie zabrać parasol?
METEO
Przedszkole Saski Zakątek kończy działałalność
Coraz mniej dzieci w przedszkolach. Jedno z najstarszych zostanie zamknięte
Klaudia Kamieniarz
Łukasz Mejza na posiedzeniu Sejmu 5 sierpnia 2025 roku
Wniosek w sprawie Mejzy podpisany. Policja potwierdza
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica