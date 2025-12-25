Pożar kościoła w Lublinie. Trwa akcja gaśnicza

Straż pożarna o pożarze kościoła w Lublinie Źródło: TVN24

Do pożaru doszło w bożonarodzeniowy poranek w kościele przy ulicy Kunickiego w Lublinie. To parafia Najświętszego Serca Jezusowego. Ogień pojawił się na poddaszu.

Na miejscu trwa akcja gaśnicza, po godzinie 10 na miejscu było 20 zastępów strażackich, około 70 strażaków. Akcja jest skomplikowana. - Są dwa utrudnienia. Jedno to położona fotowoltaika na dachu, na ścianie wschodniej, która już "zaczyna pracować, mimo odłączenia prądu. Druga rzecz to gęste zadymienie - powiedział na antenie TVN24 młodszy kapitan Bartłomiej Pytka z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Podkreślił, że strażacy muszą pracować w aparatach układu oddechowego. Do tego dochodzi ujemna temperatura, co sprawia, że woda, która ścieka po dachu delikatnie przymarza. - Tworzą się małe sopelki, które odrywają się i spadają na dół - dodał kapitan Pytka.

Policja sprawdzi, dlaczego kościół zapłonął

Strażak powiedział, że na razie nie wiadomo dokładnie, co się pali. - Staramy się dotrzeć do tego miejsca. Niewykluczone, że jest to ocieplenie budynku albo konstrukcja dachu na szczycie kościoła - podkreślił.

Przyczyny pojawienia się ognia będzie wyjaśniać policja.

Ewakuowali wyposażenie kościoła

Na briefingu prasowym po godzinie 10.30 strażacy przekazali, że konstrukcja dachu jest wielowarstwowa. Dach jest pokryty blachą, pod którą znajdują się deski. To one płoną.

- Strażacy sukcesywnie wykonują otwory w dachu, tak by skutecznie dotrzeć do źródła ognia. Pożar już tak intensywnie się nie rozprzestrzenia, natomiast jest w fazie niewielkiego rozwoju - przekazali strażacy.

Wiadomo, że pożar nie przedostał się do środka. Strażacy prewencyjnie natomiast ewakuowali wyposażenie kościoła. - Strat pożarowych we wnętrzu budynku nie ma - dodali strażacy.

Teren działań zabezpieczono. Ulica Kunickiego została zamknięta.

Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

