Sprzedawała podręczniki za 68 złotych, straciła 20 tysięcy

49-letnia mieszkanka powiatu zamojskiego zawiadomiła policjantów, że została oszukana. Oszust podszył się pod osobę zainteresowaną zakupem wystawionych przez nią do sprzedaży w sieci podręczników szkolnych za 68 złotych.

- Osoba rzekomo zainteresowana zakupem przy pomocy formularza kontaktowego przesłała jej link, który miał posłużyć do zatwierdzenia transakcji. Po kliknięciu nastąpiło skierowanie na stronę z możliwością wyboru banków. Po wybraniu banku, w którym 49-latka ma konto wyświetlił się komunikat o błędnym logowaniu oraz informacja, że za kilka minut zadzwoni ktoś z obsługi bankowej - opisuje podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło z zamojskiej policji. - Rzeczywiście po chwili zadzwonił mężczyzna oznajmiając, że aby uzyskać pieniądze ze sprzedaży książek należy założyć dodatkowe konto. Potrzebował do tego danych kobiety. 49-latka przekazała informacje, o które pytał rozmówca. Zatwierdziła też kilka kodów, otrzymanych za pośrednictwem sms, służących do akceptacji operacji bankowych - dodaje.

Dwie transakcje

Po tych czynnościach oszust zalogował się na konto 49-latki, wyświetlił dane jej karty płatniczej, zmienił limit płatności i dokonał dwóch transakcji z rachunku 49-latki na łączną kwotę prawie 20 tysięcy złotych.

Po sprawdzeniu rachunku 49-latka zorientowała się, że została oszukana.

Sprzedając w sieci – zachowaj ostrożność. Nie otwieraj podejrzanych linków i załączników, nie spełniaj żadnych próśb zawartych w takich wiadomościach. Jeśli korzystasz z aplikacji sprzedażowej, czytaj regulamin z jej korzystania. Są tam zapisane zasady kupna i sprzedaży. Nie podawaj też kodów Blik osobom, których nie znasz. Policja