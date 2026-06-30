Zderzył się z autem, dachował. Nie żyje 16-latka
Do wypadku doszło w Lublinie na wysokości przystanku autobusowego obok cmentarza przy Lipowej. Policja dostała zgłoszenie we wtorek o 3.45 nad ranem.
Zjechał na przeciwległy pas, zderzył się z autem
- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca BMW jadąc od strony Alei Racławickich stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się Toyotą - mówi podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.
BMW dachowało, zginęła pasażerka. - Miała 16 lat - informuje młodszy kapitan Bartłomiej Pytka z Komendy Miejskiej PSP w Lublinie.
Siedem osób w szpitalu
Dodaje, że siedem osób, które podróżowały oboma autami, trafiło do szpitala. - Trzy mają połamane nogi - zaznacza strażak.
Policja ustala szczegóły zdarzenia. Kierowcy korzystają z objazdów.
Źródło: tvn24.pl