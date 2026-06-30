Lublin Zderzył się z autem, dachował. Nie żyje 16-latka Tomasz Mikulicz |

Lublin. Tragiczny wypadek nad ranem. Nie żyje 16-latka Źródło wideo: KM PSP Lublin Źródło zdj. gł.: KM PSP Lublin

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Do wypadku doszło w Lublinie na wysokości przystanku autobusowego obok cmentarza przy Lipowej. Policja dostała zgłoszenie we wtorek o 3.45 nad ranem.

Doszło do dachowania Źródło zdjęcia: KM PSP Lublin

Zjechał na przeciwległy pas, zderzył się z autem

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca BMW jadąc od strony Alei Racławickich stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się Toyotą - mówi podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

BMW dachowało, zginęła pasażerka. - Miała 16 lat - informuje młodszy kapitan Bartłomiej Pytka z Komendy Miejskiej PSP w Lublinie.

Nie żyje pasażerka Źródło zdjęcia: KM PSP Lublin

Siedem osób w szpitalu

Dodaje, że siedem osób, które podróżowały oboma autami, trafiło do szpitala. - Trzy mają połamane nogi - zaznacza strażak.

Policja ustala szczegóły zdarzenia. Kierowcy korzystają z objazdów.

Do szpitala trafiło siedem osób Źródło zdjęcia: KM PSP Lublin