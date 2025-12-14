Logo strona główna
Lublin

Siedział w aucie, "łowców głów" się nie spodziewał. Trafił do zakładu karnego

Siedział w aucie. Trafił do zakładu karnego
lowcy
Policyjni "łowcy głów" zatrzymali 26-latka poszukiwanego listem gończym za przestępstwa narkotykowe. Siedział w samochodzie na jednym z osiedli w Lublinie. Pojawieniem się policjantów był bardzo zaskoczony, nie miał szans na ucieczkę. Najbliższe dwa i pół roku spędzi w zakładzie karnym. 

26-letni mieszkaniec Lublina poszukiwany był od 2023 roku. Na jego trop wpadli policyjni "łowcy głów", czyli funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

"Mężczyzna ukrywał się przed organami ścigania po tym, jak sąd Rejonowy Lublin-Zachód wydał za nim list gończy za przestępstwa narkotykowe. Do odsiadki ma dwa i pół roku pozbawienia wolności za wprowadzanie do obrotu znacznej ilości narkotyków. Mężczyzna notowany był w policyjnych kartotekach również za kradzieże" - informuje w komunikacie nadkomisarz Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

"Łowcy głów" zatrzymali 26-latka
"Łowcy głów" zatrzymali 26-latka
Źródło: lubelska policja

Bez szans na ucieczkę

26-latek niedawno wpadł w ręce stróżów prawa na lubelskich Tatarach. Został zatrzymany w rejonie garaży, gdy siedział w samochodzie.

"Był bardzo zaskoczony zatrzymaniem, nie miał jakichkolwiek szans na ucieczkę. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Został już przekonwojowany do zakładu karnego, gdzie czeka go zasądzona odsiadka" - zaznacza Kamola.

Przypomina też, że wszelkie informacje na temat poszukiwanych sprawców przestępstw i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać anonimowo bezpośrednio policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod tel. 798 003 676.

Zatrzymanie po zbrodni sprzed 26 lat. Uciekł tuż po ogłoszeniu wyroku

Zatrzymanie po zbrodni sprzed 26 lat. Uciekł tuż po ogłoszeniu wyroku

Kraków
Czerwona nota Interpolu i 16 lat ukrywania się. Wpadł, gdy wrócił w rodzinne strony

Czerwona nota Interpolu i 16 lat ukrywania się. Wpadł, gdy wrócił w rodzinne strony

Rzeszów
Autorka/Autor: tm/tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: lubelska policja

PolicjaLubelskieposzukiwani
