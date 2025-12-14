Siedział w aucie. Trafił do zakładu karnego

lowcy

26-letni mieszkaniec Lublina poszukiwany był od 2023 roku. Na jego trop wpadli policyjni "łowcy głów", czyli funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

"Mężczyzna ukrywał się przed organami ścigania po tym, jak sąd Rejonowy Lublin-Zachód wydał za nim list gończy za przestępstwa narkotykowe. Do odsiadki ma dwa i pół roku pozbawienia wolności za wprowadzanie do obrotu znacznej ilości narkotyków. Mężczyzna notowany był w policyjnych kartotekach również za kradzieże" - informuje w komunikacie nadkomisarz Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

"Łowcy głów" zatrzymali 26-latka Źródło: lubelska policja

Bez szans na ucieczkę

26-latek niedawno wpadł w ręce stróżów prawa na lubelskich Tatarach. Został zatrzymany w rejonie garaży, gdy siedział w samochodzie.

"Był bardzo zaskoczony zatrzymaniem, nie miał jakichkolwiek szans na ucieczkę. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Został już przekonwojowany do zakładu karnego, gdzie czeka go zasądzona odsiadka" - zaznacza Kamola.

Przypomina też, że wszelkie informacje na temat poszukiwanych sprawców przestępstw i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać anonimowo bezpośrednio policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod tel. 798 003 676.

