Lublin Prokurator miał poczęstować ciastkami z marihuaną. Zapadł wyrok Oprac. Mateusz Czajka |

"To nie jest kiepski żart". Jak działa rynek narkotykowy w sieci Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: sxc.hu

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O wyroku poinformowała w poniedziałek rzecznik Sądu Okręgowego w Lublinie sędzia Marta Śmiech. Sąd uznał 51-letniego Bartosza F. za winnego udzielenia środka odurzającego w formie ciastek z konopi z zawartością THC (związek psychoaktywny występujący w konopiach), co spowodowało u pokrzywdzonej odurzenie i zatrucie.

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód skazał oskarżonego na 10 tys. zł grzywny i orzekł wobec niego 5-letni zakaz zajmowania stanowiska prokuratora. Bartosz F. ma zapłacić także 5 tysięcy zł nawiązki dla pokrzywdzonej i 10 tysięcy zł nawiązki na cele związane z zapobieganiem i zwalczaniem narkomanii. Wyrok jest nieprawomocny.

Prokurator nie przyznał się do winy

Z aktu oskarżenia wynika, że w sierpniu 2021 r. prokurator z Wrocławia miał udzielić kobiecie środka odurzającego w pokoju hotelowym w Lublinie. Chodziło o ciastka z konopi z zawartością THC. Podejrzany nie przyznał się w prokuraturze do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień.

Bartosz F. był zawieszony w czynnościach służbowych. Proces toczył się z częściowym wyłączeniem jawności.

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