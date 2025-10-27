Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Wersalka okazała się dla nich nie najlepszą kryjówką

Mężczyźni przed policją ukryli się w wersalkach
Do zdarzenia doszło w Lublinie
Źródło: Google Earth
Lubelscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy próbowali ukryć się przed funkcjonariuszami w pojemnikach na pościel. 57-latek był poszukiwany listem gończym za oszustwa i przywłaszczenie blisko miliona złotych, a 27-latek - za przestępstwa narkotykowe.

Jak informuje podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, sprawą starszego z mężczyzn zajmowali się kryminalni z Referatu do spraw Poszukiwań i Identyfikacji Osób. Funkcjonariusze ustalili, że 57-latek może przebywać w jednym z mieszkań na terenie Lublina. Gdy zapukali, nikt nie otworzył drzwi, mimo że wewnątrz słychać było odgłosy. Na miejsce wezwano straż pożarną, która za pomocą zwyżki pomogła policjantom wejść do środka przez balkon.

"Wewnątrz na 'pierwszy rzut oka' nikogo nie było. W związku z tym przystąpili do przeszukania. Sprawdzając kolejne pomieszczenia, zajrzeli do pojemnika na pościel w wersalce. Tam leżał schowany 57-latek. Mężczyzna stawiał opór i nie chciał wyjść z wersalki" - zrelacjonował podinspektor Kamil Gołębiowski.

Mężczyźni przed policją ukryli się w wersalkach
Mężczyźni przed policją ukryli się w wersalkach
Źródło: KMP w Lublinie

Wydany był za nim list gończy z powodu udziału w oszustwie i przywłaszczeniu pieniędzy na łączną kwotę blisko jednego miliona złotych.

Zaledwie kilka godzin później również w Lublinie policjanci z VI komisariatu wspólnie z poszukiwaczami z komendy wojewódzkiej zatrzymali 27-latka, który ukrył się w podobny sposób - także w pojemniku na pościel.

"Gdy zapukali do mieszkania drzwi otworzyła im znajoma poszukiwanego. Kobieta twierdziła, że nie widziała 27-latka. Jednak policjanci postanowili przeszukać mieszkanie. Jak się okazało, tym razem również kryjówka w pojemniku na pościel nie była dobrym pomysłem" - podał podkom. Gołębiowski.

Mężczyzna był poszukiwany za przestępstwa narkotykowe.

Obaj zatrzymani trafili już do zakładu karnego.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ms/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP w Lublinie

Udostępnij:
Czytaj także:
Mężczyzna chciał wypłacić 50 tysięcy złotych (zdjęcie ilustracyjne)
Nieuprawnione wypłaty z kont banku Santander. Prokuratura wszczęła zbiorcze śledztwo
Poznań
Donald Tusk
Pytania po wywiadzie Tuska. Rzecznik rządu rozwiewa wątpliwości
Polska
Dramatyczna akcja policji. Wyciągają roczne dziecko spod przewróconego samochodu
SUV dachował, utknęło pod nim roczne dziecko. Wideo z akcji ratunkowej
Świat
50-latka chciała przemycić narkotyki do więzienia
Książka z dopalaczami dla syna. 50-latka chciała ją przemycić do więzienia
Opole
Rak pręgowaty (Orconectes limosus)
Anatomia inwazji. Jak obcy przejmują polską przyrodę
Agnieszka Stradecka
Strażacy biegli z defibrylatorem
Źle zaparkowane auta utrudniły akcję ratunkową. "To jest ogólnopolski problem". Nagranie
Wrocław
Rafał Romanowski, Robert Telus
"Złodziejstwo legendarne", "chyba dziś największa afera PiS-u"
Polska
Wybuch w mieszkaniu w Głubczycach
Eksplozja w mieszkaniu. 62-latek z zarzutami
Opole
pap_20230427_0SZ
Setki milionów na lotnisko. "Decyzja miała charakter czysto polityczny"
BIZNES
Noc, deszcz, ulewa, opady
Groźna pogoda w części kraju. Są nowe alarmy IMGW
METEO
Interwencja strażaków w szkole podstawowej na Mokotowie (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar zakładu meblarskiego. Na miejscu prawie 40 zastępów straży
Katowice
27 min
pc
Dwudzionek zamiast weekendu? I skąd wziął się w polskim chleb z dżemem?
Słowo daję
imageTitle
Kamil Grosicki w żałobie. "Była dla mnie wszystkim"
EUROSPORT
Magda Łucyan
Magda Łucyan nominowana do nagrody Viva! People Power
Polska
W Budynku przy Kasprzaka będzie Teatr Żydowski i Urząd Pracy
Teatr Żydowski i Urząd Pracy będą miały siedzibę w tym budynku. Najpierw remont
WARSZAWA
CPK
Rzecznik prokuratury o śledztwie w związku z kontrowersyjną sprzedażą
BIZNES
Marszałkowska się zazieleni
"Zapomnijcie o szarej, betonowej Marszałkowskiej"
WARSZAWA
shutterstock_2528317185
Nie tylko tyfus. Naukowcy o tym, co mogło zdziesiątkować armię Napoleona
Ciekawostki
Narkotest wykazał, że kobieta prowadziła pod wpływem amfetaminy (zdj. ilustracyjne)
Był po amfetaminie, kiedy zatrzymali go policjanci. Teraz im dziękuje
Trójmiasto
Huragan Melissa w poniedziałek rano czasu lokalnego
Chaos zacznie się już niedługo. Czekają na rekordowy huragan
METEO
imageTitle
Krychowiak kończy. "Niczego nie żałuję"
EUROSPORT
Książki na stoiskach Targów Książki Bez Cenzury
Targi antysemickich i antyukraińskich książek w centrum historycznej żydowskiej dzielnicy Krakowa
Bartosz Żurawicz, Filip Czekała
Miejsce jednego z wypadków
Dwie kobiety potrącone na przejściu dla pieszych
Lublin
Wszystkich Świętych
Duża zmiana w pogodzie tuż przed 1 listopada
METEO
Robert Telus
Zawieszony poseł PiS zabrał głos
Polska
Mikroskop, badania, choroby
Nieśmiertelność to błąd natury. Co naprawdę dzieje się, gdy komórki umierają?
Zdrowie
Małgorzata Manowska
Zwrot wniosku w sprawie Manowskiej. "Przez podpis"
Polska
Wjechał w barierki na moście Poniatowskiego
Wjechał w barierki na moście Poniatowskiego
WARSZAWA
Kadr z nagrania opublikowanego w grupie "Serock dla wszystkich"
Zakłada pelerynę i maskę, zagląda w okna. Apel do świadków
WARSZAWA
Gubernator Kalifornii Gavin Newsom
Trolluje Trumpa i właśnie zapowiedział, że rozważy start w wyborach
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica